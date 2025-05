Lý do hoãn phiên tòa xét xử các thành viên tà đạo ‘Thiên triều Nam Quốc' 28/05/2025 14:57

Ngày 28-5, TAND TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã ra quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với các thành viên tà đạo “Thiên triều Nam Quốc”.

Lý do hoãn phiên tòa là do 2 luật sư của các bị cáo vắng mặt và có đơn xin hoãn phiên tòa.

Bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan bị bắt tạm giam.

Theo quyết định hoãn phiên tòa, phiên tòa xét xử các thành viên tà đạo “Thiên triều Nam Quốc” sẽ được mở lại vào ngày 25-6-2025 tại TAND TP Phan Thiết.

Như tin đã đưa, đây là vụ án rất được dư luận quan tâm do hành vi trực tiếp xâm phạm đến quyền tự do thân thể, tự do đi lại của người khác mà nguyên nhân là do các bị cáo cuồng tín tà đạo “Thiên triều Nam Quốc”.

Bị can Nguyễn Thị Hoài Diễm bị bắt tạm giam.

4 bị cáo bị VKSND TP Phan Thiết truy tố về tội giữ người trái pháp luật, quy định tại khoản 2 Điều 157 BLHS gồm: Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Hoài Diễm, Nguyễn Hồng Tâm, Trần Hữu Tình đều ngụ TP Phan Thiết.

Từ ngày 4-12-2023 đến 15-4-2024, những người này do cuồng tín tà đạo “Thiên triều Nam Quốc” nên cho rằng chị TTBD bị nhiễm tà ma, nếu để chị D ra ngoài sẽ hại những người trong gia đình nên trực tiếp và thuê người canh giữ nhằm mục đích không cho chị D ra khỏi nhà.

Cơ quan điều tra thu giữ nhiều vật dụng cúng bái kỳ dị.

Theo cáo trạng, ngoài việc bị giữ trái pháp luật, chị D khai từ khoảng tháng 3-2024 đến ngày 15-4-2024, chị D còn bị chồng cũ và 3 người chị chồng trong đó có Lan và Diễm dùng tay chân, chai nước, chày gỗ, cối gỗ... đánh nhiều lần vào người, bộ phận sinh dục của chị D để giải trừ tà ma, gây ra thương tích 20%.

Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã ra quyết định tách vụ án cố ý gây thương tích để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

2 mũi tên gắn lên trần nhà để trừ tà.

Đối với đồ vật, tài liệu thu giữ trong quá trình khám xét tại 3 căn nhà ở TP Phan Thiết, xét liên quan đến hoạt động tà giáo của gia đình các bị can nên cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ các đồ vật, tài liệu này để xác minh xử lý.