Vĩnh Long: Thu hồi 100% tài sản tham nhũng được phát hiện 09/12/2025 17:57

(PLO)- Kết quả xử lý tài sản tham nhũng tại Vĩnh Long cho thấy tỉnh đã thu hồi số tiền 4,03 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 100%.

Ngày 9-12, HĐND tỉnh Vĩnh Long khai mạc kỳ họp thứ ba. Kỳ họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025, xem xét các nội dung phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long Trần Văn Lâu phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu nhấn mạnh năm 2025 tỉnh triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh đặc biệt. Đó là việc thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tỉnh cũng chịu tác động của tình hình thế giới diễn biến nhanh, thiên tai và dịch bệnh phức tạp.

Theo ông Lâu, dù tăng trưởng kinh tế thấp hơn kỳ vọng nhưng tỉnh vẫn duy trì ổn định. Đến nay, có 95/105 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều dự án giao thông trọng điểm được đưa vào sử dụng. Cải cách hành chính và chuyển đổi số được quan tâm, chỉ số hài lòng của người dân tăng. Bộ máy mới hình thành cơ bản ổn định, đoàn kết được củng cố.

Ông Lâu cũng ghi nhận những đóng góp của HĐND tỉnh khi đã tổ chức sáu kỳ họp từ sau sáp nhập. HĐND tỉnh đã thông qua 82 nghị quyết, kịp thời cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước.

HĐND tỉnh Vĩnh Long họp kỳ họp thứ Ba

Về nhiệm vụ năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị HĐND tỉnh thảo luận sâu các giải pháp để đạt và vượt 29 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tỉnh cần tập trung phát triển hạ tầng giao thông chiến lược, thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Ông cũng yêu cầu chuẩn bị tốt công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2030, tăng cường giám sát và nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND.

Tại kỳ họp, UBND tỉnh đã báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2025. Theo báo cáo, qua hoạt động giám sát, kiểm tra nội bộ, các cơ quan chưa phát hiện hành vi tham nhũng.

Tuy nhiên, qua thanh tra, kiểm toán đã phát hiện ba vụ liên quan đến tham nhũng. Cụ thể, Thanh tra Công an tỉnh Trà Vinh (cũ) phát hiện 1/7 bị can liên quan tham nhũng. Ngành thanh tra tỉnh Bến Tre (cũ) phát hiện hai vụ tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mỏ Cày Bắc và UBND xã Hòa Lộc với số tiền 1,8 tỉ đồng. Các vụ việc có dấu hiệu tội phạm và đã kiến nghị chuyển cơ quan điều tra.

Tại địa bàn tỉnh Trà Vinh, cơ quan chức năng tiếp nhận hai kiến nghị khởi tố. Đó là một vụ "Tham ô tài sản" tại Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành và một vụ "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" tại cơ sở cai nghiện ma túy ở xã Đa Lộc.

Qua điều tra, truy tố, các cơ quan chức năng phát hiện ba vụ việc khác. Các vụ này gồm: Vụ liên quan Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long; vụ tham ô tại công trình sửa chữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long; vụ liên quan Phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Long.

Tổng số tiền, tài sản tham nhũng được phát hiện là 4,03 tỉ đồng và đã thu hồi 100%.

UBND tỉnh đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025 có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong hoàn thiện thể chế và công khai minh bạch. Kỳ họp sẽ tiếp tục thảo luận và dành một buổi cho hoạt động chất vấn.