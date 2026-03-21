Thương tâm: Cháy nhà khiến 2 chị em ruột tử vong 21/03/2026 18:48

(PLO)- Hai chị em ruột 7 và 5 tuổi ở nhà, bất ngờ xảy ra vụ cháy dẫn đến tử vong.

Ngày 21-3, Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà ở xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai khiến hai chị em ruột tử vong.

Căn nhà bốc cháy khiến hai chị em ruột tử vong. Ảnh: TH.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 50 giờ ngày 21-3, người dân xung quanh phát hiện đám cháy xảy ra tại căn nhà cấp 4 của bà MTN (65 tuổi, ngụ thôn 5, xã Chư Sê) nên trình báo lực lượng chức năng.

Ngay sau đó, Công an xã Chư Sê cùng người dân và các đơn vị triển khai dập tắt đám cháy, cứu người bị nạn. Lực lượng chức năng đã phát hiện và thành công đưa hai cháu nhỏ bị kẹt trong đám cháy ra ngoài, đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Chư Sê. Đến 16 giờ, đám cháy được dập tắt.

Do bị ngạt khói nặng, hai chị em ruột là PMPL (7 tuổi) và PMPT (5 tuổi) đã tử vong. Hai cháu L và T là cháu nội của bà MTN.

Lực lượng chức năng phá tường dập lửa và cứu nạn nhân ra ngoài.

Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ hai cháu đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương, gửi lại cho bà nội chăm. Trước khi xảy ra vụ việc, bà của hai cháu đã đi ra ngoài và khép cửa.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp các đơn vị Phòng Kỹ thuật Hình sự, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và Công an xã Chư Sê khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin để xác minh làm rõ vụ việc.