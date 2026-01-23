Không truy thu thuế các năm trước của hộ khoán chuyển sang kê khai từ 2026 23/01/2026 07:41

(PLO)- Hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai từ năm 2026 không bị xử phạt hồi tố, kể cả trường hợp doanh thu khoán biến động trên 50%.

Đó là khẳng định của Cục Thuế (Bộ Tài chính) tại Công văn 307 về việc không xử lý vi phạm trong quá trình chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai.

Cụ thể, Cục Thuế cho biết sẽ không kiểm tra thuế, hay sử dụng doanh thu khai thuế của hộ, cá nhân kinh doanh năm 2026 để hồi tố, truy thu nghĩa vụ thuế của các năm trước.

Điều kiện là các hộ thuế khoán từ 2025 trở về trước được cơ quan thuế ấn định doanh thu, xác định mức nộp theo quy định. Trường hợp không bị truy thu bao gồm cả hộ, cá nhân kinh doanh thay đổi quy mô hoạt động dẫn đến doanh thu tính thuế thay đổi 50% trở lên.

Hộ kinh doanh chuyển từ thuế khoán sang kê khai từ năm 2026 không bị xử phạt hồi tố, truy thu nghĩa vụ thuế của các năm trước. Ảnh: MINH TRÚC

Trước đó, đại diện cơ quan thuế cũng từng nhiều lần khẳng định sẽ không thực hiện việc truy thu này.

Theo ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn với hộ kinh doanh được xây dựng theo hướng đơn giản, dễ áp dụng và giảm nhẹ đáng kể so với trước, phù hợp với quy mô và điều kiện hoạt động.

"Doanh thu kê khai thực tế của hộ kinh doanh trong năm nay cũng không được sử dụng làm căn cứ để truy thu thuế khoán các năm trước", ông Mai Sơn nói.

Ngoài ra, lãnh đạo ngành thuế cũng cho biết sẽ tăng cường kênh tiếp nhận vướng mắc trong quá trình kê khai, đồng thời cung cấp các tài liệu "cầm tay chỉ việc" để hộ kinh doanh dễ tra cứu và đối chiếu.

Song, tại Công văn 307 nêu trên, Cục Thuế cũng nhấn mạnh nếu cơ quan thuế phát hiện hành vi gian lận, che giấu doanh thu dẫn đến thiếu thuế, hộ, cá nhân kinh doanh sẽ bị xử phạt theo Nghị định 125/2020.

Cụ thể, vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có thể bị phạt cảnh cáo hoặc tiền. Mức phạt tiền tối đa tới 200 triệu đồng với tổ chức, 100 triệu đồng với cá nhân vi phạm thủ tục thuế. Và phạt 100 triệu đồng với tổ chức, 50 triệu đồng với cá nhân vi phạm hóa đơn. Còn hành vi khai sai bị phạt 20% số thuế thiếu, trốn thuế phạt 1-3 lần số tiền thuế trốn.

Ngoài phạt tiền, còn có thể bị đình chỉ hoạt động in hóa đơn. Người vi phạm buộc nộp đủ thuế thiếu, thuế trốn, tiền chậm nộp, điều chỉnh kê khai, thực hiện đúng quy định về hóa đơn và nộp lại khoản lợi bất hợp pháp. Trường hợp nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự về tội trốn thuế.