Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế 18/01/2026 05:33

Luật Quản lý thuế năm 2025 đã quy định cụ thể các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Theo khoản 1 Điều 49 Luật Quản lý thuế năm 2025, các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bao gồm việc trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và phong tỏa tài khoản.

Đồng thời, cơ quan có thẩm quyền được khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập của đối tượng bị cưỡng chế.

Ngoài ra, việc cưỡng chế còn được thực hiện thông qua các biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; ngừng sử dụng hóa đơn; thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ.

Trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý thuế có thể áp dụng biện pháp kê biên tài sản và bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật; nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản.

Việc cưỡng chế còn bao gồm biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, đăng ký hoặc giấy phép hoạt động kinh doanh nền tảng thương mại điện tử.

Để tránh mất thời gian, người dân nên chủ động tra cứu thông tin thuế thường xuyên. Ảnh minh họa: MINH HOÀNG

Cùng với quy định về các biện pháp cưỡng chế, khoản 2 Điều 49 Luật Quản lý thuế năm 2025 cũng xác định rõ thời điểm chấm dứt hiệu lực của các biện pháp này.

Theo đó, việc cưỡng chế chấm dứt khi số tiền thuế nợ bị cưỡng chế đã được nộp đủ vào ngân sách nhà nước. Việc cưỡng chế cũng chấm dứt khi cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản miễn, giảm, không thu, nộp dần, gia hạn, không tính tiền chậm nộp.

Ngoài nội dung về các biện pháp và thời điểm chấm dứt cưỡng chế, Luật Quản lý thuế năm 2025 còn quy định cụ thể về trách nhiệm thông báo trong quá trình tổ chức thi hành. Theo đó, quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế phải được gửi cho người nộp thuế bị cưỡng chế và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong trường hợp có đầy đủ cơ sở hạ tầng điện tử phục vụ việc truyền nhận, các quyết định cưỡng chế này được gửi bằng phương thức điện tử đến người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân liên quan để tổ chức thi hành.

Luật cũng quy định cơ quan quản lý thuế khi nộp đơn yêu cầu áp dụng thủ tục phá sản đối với người nộp thuế thuộc trường hợp bị cưỡng chế theo quy định thì không phải nộp lệ phí phá sản và không phải tạm ứng chi phí phá sản.