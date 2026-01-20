Người dân có thu nhập nhiều nơi thì nộp hồ sơ quyết toán thuế ở đâu? 20/01/2026 21:48

(PLO)- Người dân có thu nhập từ 2 nơi trở lên sẽ nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập lớn nhất trong năm.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 373/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 14-2.

Không xử phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế khi phải nộp lại do thay đổi kỳ tính thuế

Nghị định 373/2025 đã bổ sung hướng dẫn trường hợp người nộp thuế đã khai thuế theo quý nhưng không đủ điều kiện khai thuế theo quý. Theo đó, trường hợp người nộp thuế tự phát hiện không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo, nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó và tính tiền chậm nộp.

Trường hợp cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không đủ điều kiện khai thuế theo quý, thì cơ quan thuế ban hành văn bản yêu cầu người nộp thuế khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo, nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó và tính tiền chậm nộp, trừ trường hợp phát hiện qua kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng và nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng theo văn bản đề nghị của cơ quan thuế.

Đặc biệt, người nộp thuế không bị xử phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế đối với hồ sơ khai thuế của các kỳ tính thuế phải nộp lại do thay đổi kỳ tính thuế. Hồ sơ khai thuế các tháng đã nộp lại được xác định là hồ sơ thay thế cho hồ sơ khai thuế theo quý đã nộp.

Cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công từ 2 nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập lớn nhất trong năm. Ảnh: MINH TRÚC

Sửa quy định về nơi quyết toán thuế khi có nhiều nguồn thu nhập

Về địa điểm nộp hồ sơ khai thuế, Nghị định 373/2025 sửa đổi, bổ sung quy định địa điểm nộp hồ sơ khai quyết toán thuế với cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ từ 2 nguồn trở lên.

Cụ thể, cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ từ 2 nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập lớn nhất trong năm.

Trường hợp có nhiều nguồn thu nhập trong năm mà các nguồn thu nhập bằng nhau, thì cá nhân nộp hồ sơ quyết toán tại một trong những cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả các nguồn thu nhập lớn nhất trên.

Trường hợp cá nhân nộp hồ sơ không đúng quy định, cơ quan thuế nơi tiếp nhận hồ sơ căn cứ thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành thuế hỗ trợ chuyển hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập để thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân.