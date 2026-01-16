Cho thuê phòng trọ có được áp dụng mức 500 triệu đồng trước khi tính thuế? 16/01/2026 05:34

(PLO)- Việc phân loại dịch vụ lưu trú hay cho thuê bất động sản sẽ quyết định cách áp dụng ngưỡng 500 triệu đồng và mức thuế phải nộp.

Tôi đang kinh doanh cho thuê phòng trọ, như vậy hoạt động này có được coi là dịch vụ lưu trú hay không và nếu là dịch vụ lưu trú thì có được áp dụng mức miễn thuế 500 triệu đồng hay không theo quy định mới của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025?

Bạn đọc Hùng Nguyễn (TP.HCM)

Luật sư Lê Hữu Nghĩa, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời:

Về nghĩa vụ thuế, khoản 4 Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 quy định: cá nhân cho thuê bất động sản, trừ hoạt động kinh doanh lưu trú, nộp thuế thu nhập cá nhân bằng phần doanh thu vượt trên 500 triệu đồng nhân với thuế suất 5%.

Như vậy, hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú không áp dụng cách tính thuế tại khoản 4, mà được thực hiện theo khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025.

Cụ thể, khoản 3 Điều 7 quy định cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng đến 03 tỉ đồng được lựa chọn một trong hai phương thức nộp thuế, trong đó có phương thức:

- Nộp thuế theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 7: (doanh thu - chi phí sản xuất, kinh doanh) x thuế suất tương ứng;

- Nộp thuế theo thuế suất nhân (x) với doanh thu tính thuế: (doanh thu - 500 triệu đồng) x thuế suất tương ứng.

Điều này đồng nghĩa với việc, đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú, khi xác định thuế thu nhập cá nhân, 500 triệu đồng được sử dụng làm ngưỡng doanh thu được trừ trước khi tính thuế theo phương thức này.

Nếu đang kinh doanh phòng trọ thì có được trừ 500 triệu đồng doanh thu trước khi tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới hay không? Ảnh minh họa: THU HÀ

Theo điểm a khoản 1 Điều 9 Thông tư 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, việc cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi không bao gồm dịch vụ lưu trú được xác định là hoạt động cho thuê bất động sản.

Thông tư 40/2021/TT-BTC này đồng thời xác định dịch vụ lưu trú gồm các hoạt động:

- Cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn cho khách du lịch, khách vãng lai;

- Cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn không phải căn hộ cho sinh viên, công nhân và các đối tượng tương tự;

- Cung cấp cơ sở lưu trú kèm dịch vụ ăn uống hoặc phương tiện giải trí.

Theo đó, chỉ trong trường hợp việc cho thuê phòng trọ thuộc một trong các nhóm hoạt động nêu trên thì mới được xác định là dịch vụ lưu trú.

Ngược lại, nếu việc cho thuê phòng trọ không thuộc các trường hợp này thì được xếp vào hoạt động cho thuê bất động sản.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng quy định tại Thông tư 40/2021/TT-BTC được ban hành để hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi, bổ sung các năm 2012, 2014) và sẽ hết hiệu lực từ ngày 01-7-2026. Việc phân loại chính thức theo Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 sẽ tiếp tục chờ các văn bản hướng dẫn mới của Bộ Tài chính, dự kiến được trình trong năm 2026.