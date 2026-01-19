Loạt quy định miễn thuế cho doanh nghiệp nhỏ và vừa từ 15-1 19/01/2026 13:36

(PLO)- Doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm, cùng với đó, sẽ được Nhà nước cung cấp miễn phí phần mềm kế toán.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 20/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 198/2025/QH15. Một trong những nội dung đáng chú ý tại nghị định là miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

Miễn thuế 3 năm cho doanh nghiệp nhỏ và loạt ưu đãi thuế khác

Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Thời gian miễn thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trước thời điểm Nghị quyết 198 có hiệu lực thi hành (17-5-2025) mà còn thời gian áp dụng ưu đãi thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi theo quy định này cho thời gian còn lại.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm.

Ngoài ra, theo Nghị định 20/2026, công ty quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo được miễn thuế TNDN trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thu nhập được tính liên tục từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng được miễn thuế với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Cơ chế này không áp dụng với chuyển nhượng cổ phiếu của công ty đại chúng, doanh nghiệp niêm yết. Tương tự, trường hợp chuyển nhượng vốn gắn với bất động sản, họ phải thực hiện theo quy định thuế chuyển nhượng bất động sản.

Với thuế thu nhập cá nhân, Nghị định quy định miễn khoản này cho người có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn, mua cổ phần vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Chuyên gia, nhà khoa học tại trung tâm nghiên cứu phát triển, startup, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo... được miễn thuế TNCN trong 2 năm đầu, giảm 50% với 4 năm tiếp theo với khoản thu từ tiền lương, tiền công.

Miễn phí phần mềm kế toán cho hộ kinh doanh từ 15-1

Một trong những nội dung đáng chú ý nữa là quy định miễn phí phần mềm kế toán cho hộ kinh doanh từ 15-1.

Cụ thể, Nhà nước sẽ cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nền tảng số tích hợp các giải pháp chuyển đổi số, trong đó có phần mềm kế toán có tính năng tích hợp được với phần mềm hóa đơn điện tử và dịch vụ chữ ký số mà các đối tượng này sử dụng.

Nhà nước cung cấp miễn phí phần mềm kế toán cho hộ kinh doanh. Ảnh: MINH TRÚC

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ các nền tảng số, phần mềm kế toán bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

Doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được cung cấp tài khoản và sử dụng các phần mềm miễn phí trên nền tảng số khi có nhu cầu.

Theo nghị định, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% tổng chi phí của khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp (bao gồm cả quản trị kế toán, thuế, nhân sự) cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.