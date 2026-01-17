Mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp từng được mệnh danh là 'quả đấm thép' 17/01/2026 15:42

(PLO)- Sau nhiều năm tái cơ cấu nhưng hoạt động không hiệu quả, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC, tiền thân là Vinashin) và một số đơn vị thành viên chính thức bị Tòa án mở thủ tục phá sản do mất khả năng thanh toán.

TAND khu vực 2 - Hà Nội vừa ban hành quyết định mở thủ tục phá sản đối với Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) và Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bến Thủy.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Tòa án xét thấy có căn cứ chứng minh hai doanh nghiệp này đã mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật.

Dù đã đổi tên và tái cơ cấu nhưng SBIC vẫn không thoát được cảnh nợ nần. Ảnh: SBIC

Theo quyết định, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 14-1, các chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ đến TAND khu vực 2 - Hà Nội, địa chỉ tại số 30 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, Hà Nội.

Giấy đòi nợ phải gửi cho quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Trường hợp bất khả kháng hoặc có trở ngại khách quan được thực hiện theo khoản 4 Điều 66 Luật Phá sản.

Giấy đòi nợ cũng phải thể hiện nợ có bảo đảm và phương thức bảo đảm, đồng thời nêu rõ các khoản nợ không có bảo đảm. Trường hợp có bồi thường theo hợp đồng cũng phải ghi cụ thể.

Thông tin về người phụ trách tiến hành thủ tục phá sản.

Kèm theo giấy đòi nợ là tài liệu, chứng cứ chứng minh khoản nợ. Giấy đòi nợ phải do chủ nợ hoặc người đại diện hợp pháp ký tên. Nếu là pháp nhân thì phải đóng dấu theo quy định.

Trước đó, vào tháng 4-2024, SBIC nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản lên TAND Hà Nội vì mất khả năng thanh toán. Sau đó, hàng loạt công ty con còn lại cũng lần lượt nộp đơn, gồm: Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng, Bạch Đằng, Hạ Long, Đóng tàu và công nghiệp hàng hải Sài Gòn, CNTT Sài Gòn, Cam Ranh và Thịnh Long.

Song song với quá trình thực hiện thủ tục phá sản, Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ LĐ-TB&XH (nay là Bộ Nội vụ) xem xét cơ chế khoanh nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, miễn lãi chậm đóng. Trường hợp nguồn thu từ phá sản không đủ để giải quyết đầy đủ chế độ cho người lao động, kiến nghị cho phép sử dụng ngân sách Nhà nước.

Bộ GTVT cũng đề xuất cho người lao động và người quản lý tại công ty mẹ và các đơn vị thuộc SBIC được quyết toán quỹ tiền lương theo số thực chi giai đoạn 2014-2023; từ năm 2024 trở đi, tiền lương xác định theo kết quả sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị.