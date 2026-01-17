Yêu cầu tăng gấp đôi vốn điều lệ với doanh nghiệp đặt cược bóng đá 17/01/2026 08:25

(PLO)- Tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 06/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế mới nhất, Bộ Tài chính đề xuất nâng điều kiện về vốn điều lệ với doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Theo dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 06/2017 về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế mới nhất, Bộ Tài chính đã đề xuất doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải có vốn điều lệ tối thiểu 2.000 tỉ đồng.

Trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, tổng tỷ lệ cổ phần hoặc phần vốn góp của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 50% vốn điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp.

Cổ đông, thành viên góp vốn phải có cam kết không chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp trong suốt thời gian thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Trước đó, tại dự thảo lần 2, Bộ Tài chính đề xuất vốn điều lệ tối thiểu đối với doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là 1.000 tỉ đồng. Tổng tỷ lệ sở hữu của các pháp nhân có vốn đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49% vốn điều lệ.

Đồng thời tỷ lệ sở hữu của pháp nhân có vốn đầu tư nước ngoài không được vượt quá tỷ lệ sở hữu của pháp nhân trong nước.

Như vậy, tại dự thảo lần 3, vốn điều lệ của doanh nghiệp thí điểm đã được cơ quan soạn thảo đề xuất tăng cao gấp đôi.

Ngoài ra, tại dự thảo mới, Bộ Tài chính đã "cởi mở"" hơn với ngành nghề đặc biệt này bằng việc đề xuất cho phép tối đa 3 doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Thời gian thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là 5 năm kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Tại dự thảo cũ hồi tháng 9-2025, dự thảo quy định chỉ 1 doanh nghiệp được phép thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế và phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Đề xuất doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải có vốn điều lệ tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Ảnh: AI

Với hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa và đua chó, dự thảo mới nhất không thay đổi so với trước đó. Cụ thể, vốn đầu tư tối thiểu đối với kinh doanh đặt cược đua ngựa giữ nguyên là 1.000 tỉ đồng, còn đặt cược đua chó là tối thiểu 300 tỉ đồng.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn thực hiện dự án, tổng tỷ lệ vốn đầu tư của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 49% tổng vốn đầu tư của dự án.

Các quy định liên quan đến người chơi và giới hạn tham gia đặt cược cũng tiếp tục được giữ nguyên. Mức đặt cược tối đa mỗi người chơi trong một ngày tại một doanh nghiệp là 10 triệu đồng.

Hiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 06/2017 đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Dù Nghị định 06/2017 đã được ban hành cách đây 8 năm, nhưng đến nay chưa có doanh nghiệp nào được cấp phép kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Thời gian qua, hoạt động kinh doanh đặt cược gặp nhiều điểm nghẽn.

Đơn cử như quy định về các trận đấu đủ điều kiện để tổ chức đặt cược bóng đá, đua ngựa, đua chó; phương thức phân phối sản phẩm đặt cược; quy định về quảng cáo cũng như sự chồng chéo với các quy định pháp luật liên quan.

Trước đó, từ năm 1999, Việt Nam từng cho phép một doanh nghiệp thí điểm kinh doanh đặt cược đua chó tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Tuy nhiên, đến năm 2023, doanh nghiệp này đã dừng kinh doanh do hết thời hạn hoạt động của dự án.

Hiện nay, không còn doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược, dù thị trường có nhu cầu, vẫn tồn tại qua các kênh không chính thức.