Đề xuất đưa bia, sữa, dầu thực vật vào danh mục hàng hóa rủi ro cao để bảo vệ sức khỏe người dân 14/04/2026 16:18

(PLO)- Theo Bộ Công Thương, đối với nhóm sản phẩm hàng hóa có rủi ro cao, ngoài thực hiện truy xuất nguồn gốc theo quy định, cơ quan quản lý có thể áp dụng hình thức tiền kiểm, đồng thời tăng cường kiểm soát và giám sát chặt chẽ.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình và cao. Đây là các nhóm hàng thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của bộ này.

Phân loại danh mục hàng hóa rủi ro để bảo vệ sức khỏe người dân

Cụ thể, theo dự thảo thông tư, danh mục hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình gồm hàng tiêu dùng như giấy, khăn giấy và giấy vệ sinh. Nhóm này còn có hóa chất, sản phẩm chứa hóa chất, thuốc nổ công nghiệp, thuốc nổ mạnh và phụ kiện nổ công nghiệp; các loại máy, thiết bị, vật tư công nghiệp.

Danh mục hàng hóa có mức độ rủi ro cao gồm tiền chất thuốc nổ, đồ uống trong đó có đồ uống có cồn, đồ uống không cồn. Sữa lỏng, sữa bột, sữa lên men, sữa chế biến không chứa cacao, chất béo từ sữa, phomat và dầu thực vật cũng được xếp vào nhóm này.

Theo Bộ Công Thương, việc quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro và áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp nhằm bảo đảm sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra thị trường đáp ứng các yêu cầu về an toàn và chất lượng.

Từ đó, góp phần phòng ngừa, hạn chế các sự cố có thể xảy ra, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân và bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động sản xuất.

Sữa tươi, sữa bột trong danh mục hàng hóa có mức độ rủi ro cao. Ảnh minh họa AI.

Vì sao đưa bia, sữa vào nhóm rủi ro cao?

Lý giải căn cứ đưa thực phẩm vào danh mục hàng hóa có mức độ rủi ro cao, Bộ Công Thương cho biết theo nguyên lý đánh giá rủi ro của Codex, đây là nhóm hàng có xác suất phơi nhiễm cao.

Hậu quả trực tiếp là có thể gây ngộ độc cấp tính hoặc ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe cộng đồng. Do đó, thực phẩm cần được quản lý theo mức độ rủi ro cao và kiểm soát toàn chuỗi.

Thực tiễn tại Việt Nam, đây vẫn là nhóm rủi ro cao và diễn biến phức tạp. Các vấn đề nổi cộm như thực phẩm không rõ nguồn gốc, lạm dụng phụ gia và hóa chất, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, chế biến và điều kiện vệ sinh tại nhiều cơ sở chưa bảo đảm.

Các vụ ngộ độc thực phẩm vẫn xảy ra với số ca mắc ở mức đáng lo ngại. Ngoài ra, chuỗi cung ứng phân tán và quy mô sản xuất nhỏ lẻ làm gia tăng khó khăn trong kiểm soát rủi ro.

Đối với nhóm sản phẩm giấy như khăn giấy và giấy vệ sinh, thị trường Việt Nam hiện có quy mô lớn với đa dạng chủng loại. Các mặt hàng này bao gồm cả sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu.

Các sản phẩm tiếp xúc trực tiếp như khăn giấy, đồ nhựa tiềm ẩn nguy cơ từ hóa chất tồn dư và chất phụ gia. Nguyên nhân chính do điều kiện sản xuất tại một số cơ sở nhỏ lẻ chưa được kiểm soát chặt chẽ.

Dù hệ thống tiêu chuẩn đã ban hành nhưng việc tuân thủ trên thực tế vẫn chưa đồng đều.

Nhóm sản phẩm này được đánh giá có mức độ rủi ro trung bình. Tuy nhiên, vấn đề kiểm soát chất lượng vẫn còn chênh lệch lớn giữa các phân khúc thị trường. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có biện pháp giám sát sát sao hơn để bảo vệ người tiêu dùng.

Theo Bộ Công Thương, việc xác định điểm rủi ro sẽ giúp cơ quan quản lý phân loại hàng hóa vào các nhóm rủi ro trung bình hoặc cao để có biện pháp giám sát phù hợp.

Chẳng hạn, nhóm hàng hóa có mức rủi ro trung bình cần tăng cường kiểm soát chứng nhận hợp quy và các chỉ tiêu nghiêm ngặt về an toàn hóa học, cháy nổ.

Đối với nhóm sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao, ngoài thực hiện truy xuất nguồn gốc theo quy định cơ quan quản lý có thể áp dụng hình thức tiền kiểm, đồng thời tăng cường kiểm soát và giám sát chặt chẽ.

