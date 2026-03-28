Quyền Bộ trưởng Công Thương nêu 3 yêu cầu cốt lõi để giữ an ninh năng lượng 28/03/2026 14:50

(PLO)- Ba yêu cầu cốt lõi gồm đủ nguồn, không đứt gãy khi khủng hoảng và phù hợp khả năng tiếp cận của người dân, doanh nghiệp.

Ngày 28-3, tại buổi làm việc với Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đoàn công tác nghe báo cáo về tình hình sản xuất, cung ứng xăng dầu, các giải pháp ứng phó biến động thị trường.

Chủ động vận hành tối đa công suất, giữ mạch nguồn cung

Theo ông Bùi Ngọc Dương, Phó Tổng giám đốc BSR, giải pháp trọng tâm là duy trì nhà máy vận hành liên tục ở công suất cao, đồng thời điều chỉnh cơ cấu sản phẩm phù hợp nhu cầu thị trường. Từ đầu năm 2026, BSR đã chủ động nâng mức tồn kho cao hơn định mức, tạo “vùng đệm” an toàn cho nguồn cung.

Đoàn công tác Bộ Công Thương làm việc với Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Cùng với đó, doanh nghiệp tăng cường nhập các cấu tử phối trộn để gia tăng sản lượng xăng dầu thành phẩm, đặc biệt với các mặt hàng thiết yếu. Việc chuẩn bị đầy đủ dầu thô, nguyên liệu trung gian được xác định là yếu tố then chốt để duy trì hoạt động ổn định.

Theo ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc BSR, trong quý 1-2026, nhà máy vận hành quy đổi trung bình trên 120% công suất thiết kế. Sản lượng đạt khoảng 2,3 triệu tấn, trong đó hơn 2 triệu tấn đã được đưa ra thị trường, vượt kế hoạch và góp phần bình ổn nguồn cung trong nước.

Ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc BSR báo cáo tại cuộc họp.

BSR cũng đẩy mạnh sản xuất nhiên liệu sinh học. Nhà máy đã khởi động lại dây chuyền từ đầu năm, hiện vận hành khoảng 75% công suất và dự kiến nâng lên 100% trong thời gian tới. Các hệ thống pha chế E100, E10 đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào vận hành khi cần thiết.

Doanh nghiệp đồng thời xây dựng nhiều kịch bản điều hành theo biến động giá dầu, nhằm chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, bảo đảm hiệu quả, ổn định nguồn cung.

Ba yếu tố bảo đảm an ninh năng lượng

Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhận định cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay có mức độ ảnh hưởng lớn nhất kể từ những năm 1970.

Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại cuộc họp.

Theo ông Hùng, xung đột tại Trung Đông đang tác động trực tiếp đến hơn 20% nguồn cung dầu thô và khí đốt, khoảng 25% nguồn cung phân bón, hơn 11 triệu thùng dầu mỗi ngày trên thị trường thế giới, tạo sức ép lớn đối với an ninh năng lượng toàn cầu.

Hiện Việt Nam phải nhập khẩu khoảng 70% nhu cầu dầu thô, sản phẩm dầu. Nguồn dầu thô cho các nhà máy lọc dầu trong nước phụ thuộc lớn vào khu vực Trung Đông, trong khi xăng dầu nhập khẩu chủ yếu đến từ châu Á và ASEAN - những khu vực cũng chịu ảnh hưởng từ nguồn cung này.

Trước tình hình đó, Chính phủ đã thành lập tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng do Phó Thủ tướng làm tổ trưởng, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng làm tổ phó, cùng sự tham gia của các bộ, ngành, doanh nghiệp.

Đoàn công tác Bộ Công Thương tìm hiểu hoạt động tại Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Nhiều giải pháp được triển khai như nâng mức tồn kho lưu thông, duy trì dự trữ tối thiểu, tìm kiếm nguồn dầu thay thế, kiểm soát hợp lý khai thác trong nước và siết chặt quản lý thị trường nhằm ngăn chặn đầu cơ, găm hàng.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch sang các nguồn năng lượng sạch, bền vững.

Theo Quyền Bộ trưởng, đến nay Việt Nam cơ bản vẫn duy trì được an ninh năng lượng, nguồn cung ổn định, chưa xảy ra đứt gãy. Tuy nhiên, tình hình Trung Đông còn phức tạp, khó dự báo.

Do đó, các doanh nghiệp, đặc biệt là đơn vị chủ lực như BSR, cần thường xuyên rà soát hoạt động, cập nhật kế hoạch, tính toán lại tồn kho, cơ cấu sản phẩm và xây dựng kịch bản điều hành phù hợp.

Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Đảm bảo an ninh năng lượng là phải đảm bảo đầy đủ ba yếu tố: đủ nguồn, đảm bảo khi khủng hoảng không bị đứt gãy nguồn cung và quan trọng nhất là phải phù hợp với khả năng tiếp cận của người dân và doanh nghiệp”.

Ông cũng lưu ý để đạt được mục tiêu này cần không chỉ giải pháp trước mắt mà còn chiến lược dài hạn, với sự chủ động ở tất cả các cấp trong việc xây dựng kịch bản ứng phó biến động thị trường.