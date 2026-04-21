Hải quan siết kiểm soát sản phẩm dinh dưỡng HiPP nhập khẩu

Trước thông tin sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, mới đây, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát rủi ro đối với mặt hàng này, nhằm bảo vệ người tiêu dùng và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.
Cụ thể, tại công văn hỏa tốc, Cục Hải quan chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực về việc tăng cường quản lý đối với sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP nhập khẩu, sau khi xuất hiện phản ánh trên phương tiện thông tin truyền thông liên quan đến chất lượng sản phẩm.
Theo đó, để chủ động kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn thực phẩm và thực hiện đúng quy định pháp luật, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.
Trước hết, tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các lô hàng nhập khẩu là sản phẩm dinh dưỡng HiPP, bảo đảm việc nhập khẩu tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật hải quan và pháp luật chuyên ngành.
Cùng với đó, các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý chuyên ngành để cập nhật kịp thời các thông tin cảnh báo, kết quả kiểm tra, xử lý liên quan đến sản phẩm; trên cơ sở đó áp dụng biện pháp kiểm soát phù hợp.
Đáng chú ý, Cục Hải quan yêu cầu rà soát, đánh giá rủi ro tại các khâu trong quy trình thủ tục hải quan, đặc biệt chú trọng công tác phúc tập hồ sơ, tăng cường trao đổi thông tin giữa các khâu nghiệp vụ nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gian lận.
Ngoài ra, các Chi cục Hải quan khu vực phải kịp thời báo cáo về Cục Hải quan các trường hợp vi phạm, nghi vấn hoặc những khó khăn, vướng mắc phát sinh để được hướng dẫn, xử lý thống nhất.
Trước đó, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản khẩn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trên cả nước, yêu cầu rà soát và xử lý sản phẩm thực phẩm ăn dặm HiPP theo cảnh báo từ châu Âu.
Theo thông tin từ Cơ quan An toàn Thực phẩm và Sức khỏe Áo ngày 19-4, Công ty HiPP (Đức - Thụy Sĩ) cùng chuỗi siêu thị SPAR đã thu hồi toàn bộ sản phẩm "HiPP Vegetable Carrot with Potato" (hũ 190g) tại khoảng 1.500 cửa hàng trên toàn nước Áo. Sản phẩm bị nghi ngờ có thể chứa thuốc diệt chuột.
Vì vậy, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm hũ ăn dặm HiPP.
Đồng thời làm việc với công ty công bố sản phẩm hũ ăn dặm HiPP, yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất.
Các đơn vị cần báo cáo về số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 27-4.
Cục An toàn thực phẩm cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm hũ ăn dặm HiPP nêu trên.
Ngoài ra, Cục An toàn thực phẩm đã gửi công văn đến Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), đề nghị cơ quan này thông báo cho các sàn thương mại điện tử, các website bán hàng và gian hàng trên sàn thương mại điện tử về sự việc trên.
Đồng thời phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sản phẩm nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).