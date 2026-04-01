Quảng cáo sữa thay thế sữa mẹ có thể bị phạt tới 20 triệu đồng 01/04/2026 08:55

(PLO)- Quy định mới siết chặt việc quảng bá, kinh doanh sữa thay thế sữa mẹ, với mức phạt lên tới 20 triệu đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, Nghị định quy định phạt từ 1-3 triệu đồng đối với hành vi hướng dẫn cho trẻ dưới 6 tháng tuổi dùng sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ, trừ trường hợp có chỉ định của bác sĩ.

Cùng mức phạt này áp dụng cho hành vi thông tin cho phụ nữ mang thai, bà mẹ có con nhỏ hoặc thành viên gia đình họ là cho trẻ ăn sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ có giá trị tương đương hoặc tốt hơn cho trẻ bú sữa mẹ.

Quy định mới siết chặt việc quảng bá, kinh doanh sữa thay thế sữa mẹ. Ảnh minh hoạ: THẢO PHƯƠNG

Mức phạt tiền tăng lên từ 3-5 triệu đồng đối với các hành vi như không cung cấp thông tin chính xác và cách thức sử dụng đúng sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ phù hợp quy định pháp luật cho thầy thuốc, nhân viên y tế và người tiêu dùng.

Hành vi cử nhân viên tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với bà mẹ, phụ nữ mang thai hoặc thành viên trong gia đình họ tại cơ sở y tế hoặc bên ngoài cơ sở y tế với mục đích quảng cáo, tuyên truyền, khuyến khích sử dụng sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ cũng bị áp dụng mức phạt này.

Ngoài ra, mức phạt từ 3-5 triệu đồng còn áp dụng đối với việc không tuyên truyền, thực hiện các biện pháp tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ cho phụ nữ mang thai, mẹ có con nhỏ và thành viên gia đình tại các phòng khám thai, phòng chờ sinh, phòng sau sinh, phòng tư vấn dinh dưỡng.

Mức phạt tiền từ 5-10 triệu đồng được quy định đối với hành vi tổ chức bán hoặc cho phép bán sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ tại cơ sở y tế, trừ nhà thuốc bệnh viện.

Việc sử dụng hình thức tài trợ học bổng, tài trợ nghiên cứu khoa học, đào tạo, hội nghị, hội thảo, khóa học, diễn kịch, xây dựng phim, dịch vụ tư vấn qua điện thoại hoặc các hình thức khác nhằm tuyên truyền, thúc đẩy kinh doanh sữa thay thế sữa mẹ cũng bị phạt ở mức này.

Cạnh đó, hành vi cho phép cơ sở sản xuất kinh doanh trưng bày, niêm yết vật dụng, thiết bị có tên, biểu tượng của sản phẩm sữa thay thế, bình bú, vú ngậm nhân tạo tại cơ sở y tế, hoặc cho phép nhân viên của các cơ sở này tiếp cận bà mẹ có con nhỏ, phụ nữ mang thai dưới mọi hình thức đều bị phạt từ 5-10 triệu đồng.

Mức phạt cao nhất từ 10-20 triệu đồng áp dụng cho việc tổ chức trưng bày sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ, thức ăn bổ sung dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi tại cơ sở y tế; trưng bày tên, logo sản phẩm trên các biểu ngữ, áp phích và tài liệu quảng cáo khác trong các siêu thị, cửa hàng bán lẻ và cơ sở y tế.

Các hành vi áp dụng biện pháp khuyến mại đối với sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ như tặng hàng mẫu, tặng phiếu giảm giá, giải thưởng, quà tặng, tính điểm cộng thưởng, giảm giá, cũng như thực hiện hoặc hỗ trợ việc thông tin, giáo dục, truyền thông liên quan đến nuôi dưỡng trẻ nhỏ nhằm tuyên truyền, giới thiệu, thúc đẩy kinh doanh sữa thay thế sữa mẹ đều chịu mức phạt từ 10-20 triệu đồng.

Nghị định 90/2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5-2026.