Hải Phòng: Khởi tố nam tài xế taxi quan hệ với thiếu nữ 14 tuổi 26/04/2026 14:29

(PLO)- Từ tháng 6-2025, nam tài xế taxi này đã có tình cảm và quan hệ với một thiếu nữ 14 tuổi nhiều lần.

Ngày 26-4, thông tin từ công an TP Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hải (22 tuổi, trú tại phường Dương Kinh, Hải Phòng) về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trước đó, Công an phường Nam Đồ Sơn nhận được trình báo về việc công dân B.L.Đ.N, sinh ngày 3-7-2012, trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng, không rõ đang ở đâu, làm gì cùng với ai.

Phạm Văn Hải bị khởi tố về hành vi giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Ảnh: CAHP

Ngay sau đó, Công an phường tổ chức rà soát các cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường, phát hiện B.L.Đ.N làm nhân viên phục vụ tại một quán karaoke trên địa bàn phường.

Qua điều tra, Công an phường Nam Đồ Sơn xác định, từ tháng 6 năm 2025, B.L.Đ.N có tình cảm và quan hệ tình dục nhiều lần với Phạm Văn Hải, là lái xe taxi.

Sau khi hoàn thiện thủ tục, công an phường đã chuyển hồ sơ để cơ quan cảnh sát điều tra công an TP khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Hải.