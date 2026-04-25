Va chạm hàng rào nhà dân, người chạy xe ba gác tử vong 25/04/2026 17:53

(PLO)- Người đàn ông chạy xe ba gác mất lái, tông vào hàng rào nhà dân, tử vong tại chỗ.

Chiều ngày 254, lực lượng chức năng phường Tân An (tỉnh Tây Ninh) đang giữ nguyên hiện trường và xác minh, làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu phố Nhơn Trị 1 khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ sau khi xe ba gác tông vào hàng rào nhà dân.

Hiện trường xe ba gác gặp nạn. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, ông HTH (47 tuổi, ngụ ấp Bình Đức, xã Nhựt Tảo, Tây Ninh) điều khiển xe ba gác Trung Quốc biển kiểm soát 62-L8 2751 lưu thông từ hướng xã Nhựt Tảo về phường Tân An. Khi đến địa chỉ số 541, tỉnh lộ 833, khu phố Nhơn Trị 1, phương tiện bất ngờ mất kiểm soát.

Xe ba gác tông hàng rào, khiến người đàn ông tử vong tại chỗ. Ảnh: CTV

Do không làm chủ được tay lái, xe ba gác do ông H điều khiển đã tông thẳng vào hàng rào của một nhà dân ven đường. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, phương tiện hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Tân An nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa khu vực, tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.