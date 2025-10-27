TP.HCM: Người lái xe ba gác lao vào đánh người nhưng bị đánh lại tử vong 27/10/2025 09:35

(PLO)- Người lái xe ba gác dùng đá lao vào đánh người đàn ông, sau đó bị người đàn ông đánh lại và tử vong.

Ngày 27-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đang tạm giữ người đàn ông có liên quan đến cái chết của ông Lê Trọng H (44 tuổi, làm nghề lái xe ba gác).

Tuy nhiên, thông tin về người đàn ông bị tạm giữ vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố.

Vụ ẩu đả khiến người lái xe ba gác tử vong được camera an ninh ghi lại.

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, trưa 26-10, tại cây xăng số 6 (vòng xoay Gò Đậu, phường Phú Lợi, TP.HCM), ông H có xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông.

Hai bên lời qua tiếng lại rồi ông H lao vào đánh người đàn ông. Chưa dừng lại, ông H còn nhặt một cục đá đánh liên tiếp vào đầu người đàn ông này.

Tiếp đó, người đàn ông cũng dùng tay phản kháng và lao vào đánh lại, khiến ông H gục tại chỗ.

Phát hiện vụ việc, người dân gần đó đã đưa ông H đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.