Mâu thuẫn sau va chạm, hai bên lao vào ẩu đả 14/10/2025 18:10

(PLO)- Sau va chạm giao thông, hai nhóm lao vào ẩu đả giữa Quốc lộ 28 khiến một người phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 14-10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ ẩu đả giữa hai nhóm người sau va chạm giao thông trên Quốc lộ 28, đoạn qua xã Đinh Trang Thượng (huyện Di Linh cũ).

Video: Mâu thuẫn sau va chạm, hai bên lao vào ẩu đả.

Hai nhóm lao vào ẩu đả trên Quốc lộ 28 sau khi va chạm giao thông. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, chiều 11-10, anh VTC (xã Di Linh) điều khiển ô tô 48A-301... lưu thông theo hướng từ Gia Nghĩa (Đắk Nông) về Đinh Trang Thượng.

Khi đến khu vực trên, xe của anh C va chạm với ô tô bán tải 29B-632... (chưa rõ danh tính người điều khiển) chạy hướng ngược lại.

Sau cú va chạm, tài xế xe bán tải không dừng lại mà tiếp tục di chuyển.

Cho rằng đối phương “bỏ chạy”, anh C lái xe đuổi theo, yêu cầu dừng phương tiện để giải quyết. Khi hai bên gặp nhau, giữa anh C và nhóm người trên xe bán tải xảy ra cãi vã, sau đó lao vào ẩu đả ngay giữa quốc lộ.

Anh C cho biết trong lúc xô xát, anh bị nhóm người kia đánh chấn thương vùng mặt và bụng, phải nhập viện cấp cứu.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang trích xuất camera hành trình, lấy lời khai các bên liên quan để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.