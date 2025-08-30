2 công nhân vệ sinh ở Lâm Đồng bị 4 phụ nữ hành hung phải cấp cứu 30/08/2025 17:37

(PLO)- Hai công nhân môi trường ở Lâm Đồng bị bốn phụ nữ lao vào hành hung, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 30-8, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị chức năng điều tra vụ hai công nhân vệ sinh của Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt bị tấn công trong khi làm nhiệm vụ.

Hai công nhân vệ sinh phải nhập viện cấp cứu sau khi bị bốn phụ nữ hành hung.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 15 ngày 28-8, bà HTKC và ông HVC (đều là công nhân vệ sinh của Công ty CP Dịch vụ đô thị Đà Lạt) đang thu gom rác tại khu vực nút giao Mạc Đĩnh Chi – Ba Tháng Hai thì xảy ra cãi vã với một phụ nữ đi xe máy. Sau đó, người phụ nữ gọi thêm ba phụ nữ khác đến.

Nhóm bốn người đã dùng mũ bảo hiểm cùng vật cứng đánh liên tiếp vào đầu, mặt, ngực hai công nhân vệ sinh khiến cả hai gục ngã, bị thương phải nhập viện cấp cứu. Sau khi hành hung hai công nhân, bốn phụ nữ bỏ đi.

Hiện bốn phụ nữ trên đã được cơ quan chức năng triệu tập làm việc, lấy lời khai để phục vụ điều tra.