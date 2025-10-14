Vụ thực phẩm bẩn vào bếp bán trú tại Đà Lạt: Gia hạn tạm đình chỉ hiệu trưởng thêm 15 ngày 14/10/2025 17:34

(PLO)- Hiệu trường Trường Tiểu học Trưng Vương ở Đà Lạt tiếp tục bị đình chỉ vì liên quan đến vụ nghi thực phẩm bẩn vào trường học.

Chiều 14-10, UBND Phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã ban hành Quyết định gia hạn tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương, để tiếp tục xác minh vụ thực phẩm bẩn vào bếp bán trú gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Một bữa ăn của các em học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Quyết định gia hạn tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương, nhằm phục vụ quá trình xác minh, điều tra thông tin thực phẩm không đạt chất lượng vào bếp bán trú của trường.

Trước đó, ngày 24-9, UBND Phường Xuân Hương - Đà Lạt đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Nga để phục vụ xác minh, điều tra thông tin thực phẩm không đảm bảo chất lượng vào bếp bán trú của trường và giao ông Nguyễn Vĩnh Hiến, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường, phụ trách điều hành Trường Tiểu học Trưng Vương trong thời gian tạm đình chỉ hiệu trưởng.

Tuy nhiên, sau 15 ngày tạm đình chỉ công tác bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, cơ quan chức năng có thẩm quyền vẫn chưa có báo cáo chính thức về vụ việc. Do đó, UBND Phường Xuân Hương - Đà Lạt tiếp tục ban hành quyết định gia hạn thời gian tạm đình chỉ thêm 15 ngày để phục vụ công tác xác minh.

Như PLO đã phản ánh, tối 15-9, mạng xã hội xuất hiện đơn tố cáo Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương hợp đồng đưa thực phẩm không đạt chất lượng vào bếp ăn bán trú. Tới ngày 16-9, Công an tỉnh Lâm Đồng cùng cơ quan chức năng Phường Xuân Hương - Đà Lạt đã trực tiếp đến trường xác minh.

Trong các báo cáo gửi chính quyền, Trường Tiểu học Trưng Vương nêu một số lô hàng "có dấu hiệu bất thường" như thịt luộc lên đổi màu, tôm đen đầu, bò viên nghi đông lạnh, xương có mùi. Phía trường khẳng định lô thực phẩm nghi ngờ đã được trả lại hoặc thay món và có lưu mẫu theo quy định, trong khi người tố cáo cho rằng đã có thực phẩm không đảm bảo được nấu cho học sinh.

Liên quan vụ việc này, ngày 19-9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc, yêu cầu Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng phối hợp UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt kiểm tra, xác minh, đồng thời chấn chỉnh toàn tỉnh công tác tổ chức bữa ăn học đường.