Vụ Trường tiểu học ở Lâm Đồng bị tố cáo sử dụng thực phẩm bẩn: Tạm đình chỉ hiệu trưởng 25/09/2025 09:40

(PLO)- UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tạm đình chỉ 15 ngày công tác đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương để kiểm tra trách nhiệm trong vụ Trường tiểu học ở Đà Lạt bị tố cáo sử dụng thực phẩm bẩn.

Ngày 25-9, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã công bố quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương.

Bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương tại buổi đối thoại với phụ huynh liên quan đến vụ căn tin ﻿bị tố cáo sử dụng thực phẩm bẩn. Ảnh: CP

Theo quyết định, bà Nga bị tạm đình chỉ 15 ngày làm việc kể từ 24-9 do không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Trường Tiểu học Trưng Vương.

Cùng ngày, UBND phường Xuân Hương ban hành Quyết định số 510/QĐ-UBND giao ông Nguyễn Vĩnh Hiến, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội phường Xuân Hương, phụ trách Trường Tiểu học Trưng Vương trong thời gian bà Nga bị tạm đình chỉ. Ông Hiến có trách nhiệm thực hiện song song nhiệm vụ Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội và nhiệm vụ quản lý nhà trường trong 15 ngày kể từ 24-9.

Ngoài ra, cùng ngày, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Xuân Hương cũng đã triển khai quyết định và kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi ủy Chi bộ Trường Tiểu học Trưng Vương.

Trước đó, PLO đã thông tin, từ tháng 8, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm phản ứng của nhiều phụ huynh về “thực phẩm kém chất lượng” tại Trường Tiểu học Trưng Vương. Nhiều phụ huynh cho rằng đơn vị cung cấp nhiều lần đưa thực phẩm không đảm bảo chất lượng vào bếp ăn bán trú, kéo dài từ cuối năm 2024 đến tháng 4-2025.