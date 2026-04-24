Tạm giữ kẻ có hành vi quờ quạng với 2 bé gái 24/04/2026 21:14

(PLO)- Trong cùng một ngày, kẻ này đã có hành vi quờ quạng với hai bé gái 11 tuổi và 14 tuổi.

Ngày 24-4, thông tin từ công an TP Hải Phòng, công an phường Nam Đồ Sơn đã tạm giữ hình sự đối với Vũ Đình Vinh, 53 tuổi, trú tại xã Kiến Hải, Hải Phòng để hoàn thiện thủ tục, khởi tố Vinh về hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Theo đó, công an phường Nam Đồ Sơn nhận được trình báo vào tối 17-4, bé gái 11 tuổi bị một người đàn ông lạ mặt sờ soạng vào những vùng nhạy cảm, nên đã sợ hãi và khóc to, khiến kẻ này bỏ chạy.

Dù trời tối, khó nhận dạng, nhưng Công an phường Nam Đồ Sơn xác định được nghi can là Vũ Đình Vinh.

Qua đấu tranh, Vũ Đình Vinh khai nhận, trong cùng ngày, ngoài cháu bé trên, Vinh cũng có hành vi tương tự đối với bé gái 14 tuổi ở TP Hải Phòng.

Vũ Đình Vinh tại cơ quan công an. Ảnh: CAHP

Qua vụ việc, công an phường Nam Đồ Sơn cảnh báo, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương bởi hành vi dâm ô, do đó phòng ngừa cần bắt đầu từ chính gia đình và cộng đồng. Các bậc phụ huynh nên dành nhiều thời gian hơn để quan tâm nắm bắt, lắng nghe, chia sẻ và theo dõi sát sao các mối quan hệ của con em mình. Thường xuyên trang bị cho trẻ kiến thức cơ bản về giới tính, giúp trẻ nhận biết những hành vi xâm hại và biết cách từ chối, kêu cứu khi gặp nguy hiểm.

Cha mẹ cũng cần quản lý việc sử dụng điện thoại, internet của trẻ; hướng dẫn trẻ không kết bạn, trò chuyện với người lạ trên mạng và tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân hay hình ảnh nhạy cảm.

Đối với nhà trường và các tổ chức đoàn thể cần tăng cường các chương trình giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng nhận biết và tự bảo vệ phòng, chống xâm hại tình dục cho học sinh; xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh, tạo cho các em có những sân chơi bổ ích.

Bảo vệ trẻ em khỏi các hành vi xâm hại không chỉ là trách nhiệm của gia đình mà còn là nghĩa vụ của toàn xã hội. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời phát hiện, tố giác những hành vi có dấu hiệu xâm hại trẻ em đến cơ quan chức năng.