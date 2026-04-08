Quốc tế lên tiếng sau khi Mỹ và Iran thông báo ngừng bắn 08/04/2026 10:55

Nhiều nước trên thế giới phản ứng trước thông tin Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

. Tối 7-4 (giờ Mỹ), ông Stephane Dujarric - người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres - cho biết rằng ông Guterres hoan nghênh việc Mỹ và Iran công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, hãng Al Jazeera đưa tin.

Ông Guterres kêu gọi tất cả các bên “thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế và tuân thủ các điều khoản của lệnh ngừng bắn nhằm mở đường cho hòa bình lâu dài và toàn diện ở khu vực".

Theo ông Dujarric, ông Guterres cũng nhấn mạnh rằng “việc chấm dứt các hành động thù địch là hết sức cần thiết để bảo vệ tính mạng dân thường và giảm bớt đau khổ cho con người".

Người phát ngôn Dujarric đồng thời xác nhận rằng một đặc phái viên cá nhân của Tổng thư ký LHQ “đang có mặt tại khu vực để hỗ trợ các nỗ lực hướng tới hòa bình lâu dài”.

. Ngày 8-4, Thủ tướng Pakistan - ông Shehbaz Sharif cho biết thỏa thuận ngừng bắn mà Mỹ và Iran đạt được áp dụng “mọi nơi, gồm cả Lebanon”, theo Al Jazeera.

“Chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh cử chỉ sáng suốt này, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo hai nước và mời các đoàn đại biểu tới Islamabad vào ngày 10-4-2026, để tiếp tục đàm phán hướng tới một thỏa thuận cuối cùng giải quyết mọi bất đồng” - ông Sharif viết trên mạng xã hội X.

Ông Sharif nhấn mạnh cả 2 bên đã thể hiện “trí tuệ và sự thấu hiểu đáng kinh ngạc” và luôn giữ lập trường xây dựng, thúc đẩy hòa bình và ổn định trong suốt quá trình hòa giải căng thẳng này.

Thủ tướng Pakistan - ông Shehbaz Sharif. Ảnh: WANA

“Chúng tôi chân thành hy vọng rằng ‘Cuộc Đàm phán Islamabad’ sẽ thành công trong việc đạt được hòa bình bền vững và mong sớm chia sẻ thêm những tin tốt trong những ngày tới” - theo ông Sharif.

. Bộ Ngoại giao Ai Cập cho rằng động thái này “đại diện cho một cơ hội rất quan trọng, cần được nắm bắt để mở đường cho các cuộc đàm phán, ngoại giao và đối thoại mang tính xây dựng”.

Trong tuyên bố đăng trên Facebook, Bộ này nhấn mạnh lệnh ngừng bắn cần được củng cố dựa trên cam kết đầy đủ về “ngừng các hoạt động quân sự và tôn trọng tự do hàng hải quốc tế”.

Ai Cập cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ “để thúc đẩy an ninh và ổn định trong khu vực”, đồng thời các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran “phải tính đến những mối quan ngại an ninh chính đáng” của các quốc gia vùng Vịnh.

. Ngoại trưởng New Zealand - ông Winston Peters chào đón thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều công việc quan trọng cần làm để đảm bảo một lệnh ngừng bắn bền vững và lâu dài.

Ông Peters viết trên mạng xã hội X rằng “mặc dù đây là tin đáng khích lệ, vẫn còn nhiều công việc quan trọng phải được tiến hành trong những ngày tới để đảm bảo một lệnh ngừng bắn lâu dài”.

. Theo Al Jazeera, lực lượng Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq - một liên minh các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn - cho biết sẽ tạm ngừng các hoạt động tại Iraq và khu vực trong hai tuần, sau khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran được công bố.

. Trong khi đó, phía lực lượng Hezbollah chưa đưa ra bình luận trực tiếp về lệnh ngừng bắn.

Tuy nhiên, họ chia sẻ tuyên bố tháng 1 của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, rằng sẽ khiến "kẻ thù phải khuất phục".