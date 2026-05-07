Bộ Tài chính phản hồi đề xuất có ngưỡng doanh thu tính thuế hộ kinh doanh 07/05/2026 16:56

(PLO)- Bộ Tài chính khẳng định quy định 1 mức doanh thu, không phân biệt theo ngành nghề, lĩnh vực là đảm bảo thống nhất và tương đồng kinh nghiệm thế giới.

Mới đây, Bộ Tài chính đã công bố bảng tổng hợp, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định của Nghị định 68/2026 về chính sách thuế với hộ, cá nhân kinh doanh.

Tại bảng tổng hợp, UBND tỉnh Nghệ An đề xuất ban soạn thảo xem xét việc quy định ngưỡng doanh thu áp dụng cho từng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Lý do được đưa ra là tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu của từng nghề, lĩnh vực kinh doanh là khác nhau.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị ban soạn thảo bổ sung thêm quy định về xác định doanh thu của hộ kinh doanh có hành vi chia tách thành nhiều hộ kinh doanh. Căn cứ vào các yếu tố: địa điểm kinh doanh, ngành nghề, mối quan hệ giữa các chủ thể kinh doanh, dòng tiền và các dấu hiệu liên kết khác. Việc này nhằm hạn chế việc lợi dụng kẽ hở chính sách để tránh thuế.

Trả lời góp ý này, Bộ Tài chính cho biết, luật Thuế TNCN quy định 1 mức doanh thu không chịu thuế TNCN; Luật Thuế GTGT cũng chỉ quy định 1 mức doanh thu để xác định đối tượng không chịu thuế GTGT.

Việc quy định 1 mức doanh thu không phải nộp thuế TNCN, không chịu thuế GTGT đã thực hiện ổn định thời gian qua. Quy định này đảm bảo thống nhất, công bằng một cách tương đối cho các đối tượng nộp thuế.

Bộ Tài chính khẳng định quy định 1 mức doanh thu, không phân biệt ngành nghề, lĩnh vực đảm bảo tính thống nhất. Ảnh: MINH TRÚC

Nói thêm, Bộ Tài chính cho rằng, mức miễn thuế là mức doanh thu phát sinh từ đầu nên chênh lệch về thu nhập ở mức này giữa các ngành nghề, lĩnh vực là không lớn.

Khi doanh thu đến mức chịu thuế, thu nhập giữa các ngành nghề, lĩnh vực có sự chênh lệch lớn thì Luật Thuế TNCN và Luật Thuế GTGT đã có quy định mức thuế suất khác nhau để điều tiết cho phù hợp với từng loại hình.

Cụ thể, với lĩnh vực phân phối, cung cấp hàng hóa thì tỷ lệ thuế TNCN là 0,5%, tỷ lệ thuế GTGT là 1%; với lĩnh vực dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu thì tỷ lệ thuế tương ứng là 2% và 5%; với lĩnh vực sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu thì tỷ lệ là 1,5% và 3%; với hoạt động kinh doanh khác tỷ lệ này lần lượt là 1% và 2%.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, thay vì quy định mức doanh thu miễn thuế khác nhau với từng ngành nghề, lĩnh vực, luật đã quy định tỷ lệ thuế tính trên doanh thu (%) khác nhau cho từng nhóm ngành.

"Việc quy định 1 mức doanh thu, không phân biệt theo ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh đảm bảo thống nhất và cũng tương đồng với kinh nghiệm của một số nước trên thế giới", Bộ Tài chính khẳng định.