Kiến nghị của VKSND TP.HCM để nâng cao hiệu quả quản lý thuế 07/05/2026 09:13

(PLO)- Từ thực tế các bên kê khai giá chuyển nhượng trong hợp đồng thấp hơn đáng kể so với giá giao dịch thực tế, VKSND TP.HCM đã có kiến nghị gửi Thuế TP.HCM để nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Vừa qua, VKSND TP.HCM đã có văn bản gửi Thuế TP.HCM về việc kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật trong kê khai, nộp thuế đối với các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở.

Theo VKSND TP.HCM, qua công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, VKSND TP.HCM nhận thấy, trong thời gian từ năm 2024 đến nay, TAND TP.HCM đã thụ lý giải quyết 851 vụ án dân sự liên quan đến tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở, chiếm tỷ lệ cao, khoảng 32% tổng số vụ án dân sự thụ lý, giải quyết.

Đây là nhóm tranh chấp phức tạp, giá trị tài sản lớn, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

Nhiều vụ án có dấu hiệu kê khai giá giao dịch không trung thực

Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật, VKSND TP.HCM nhận thấy có khoảng 27% số vụ án thuộc nhóm này có dấu hiệu các bên kê khai giá chuyển nhượng trong hợp đồng thấp hơn đáng kể so với giá giao dịch thực tế. Mức chênh lệch phổ biến từ 2 lần đến 5 lần, thậm chí có trường hợp cao hơn.

Việc ghi nhận giá chuyển nhượng thấp trong hợp đồng công chứng được sử dụng làm căn cứ kê khai thuế đã dẫn đến giảm nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ, gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Thực tiễn xét xử cho thấy khi phát sinh tranh chấp, các bên thường xuất trình các tài liệu như giấy nhận tiền, thỏa thuận riêng, chứng từ chuyển khoản... hoặc thừa nhận trước tòa án về giá trị giao dịch thực tế cao hơn giá ghi trong hợp đồng. Điều này làm phát sinh sự không thống nhất giữa dữ liệu kê khai thuế và sự thật khách quan được xác định trong quá trình tố tụng.

Điển hình là vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giữa ông LVT và ông NTN, có nội dung: Ông T và vợ là bà PTBM chuyển nhượng cho ông N thửa đất số 199, tờ bản đồ số 01 tại phường Chánh Nghĩa, tỉnh Bình Dương (cũ). Hợp đồng công chứng thể hiện giá chuyển nhượng là 3,5 tỉ đồng. Tuy nhiên, qua lời khai và chứng cứ, xác định giá thực tế là 14,5 tỉ đồng, chênh lệch 11 tỉ đồng.

Vụ án thứ hai là vụ tranh chấp quyền sở hữu tài sản, hợp đồng mua và đòi tài sản, giữa ông HMT và bà LTTG, bà LTC có nội dung: Ông NVĐ và bà HNT chuyển nhượng cho ông HMT và bà LTTG nhà đất tại phường Linh Đông, TP Thủ Đức (cũ), TP.HCM. Hợp đồng ghi nhận giá 200 triệu đồng, nhưng qua chứng cứ xác định giá thực tế là 3,4 tỉ đồng, chênh lệch 3,2 tỉ đồng.

Vụ án thứ ba là vụ tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tranh chấp quyền sử dụng đất, giữa bà TTT và bà TTG có nội dung: Bà G và chồng chuyển nhượng cho bà HTNH các thửa đất tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh (cũ), TP.HCM. Hợp đồng ghi nhận giá 410 triệu đồng, nhưng thực tế giao dịch là 1,8 tỉ đồng, chênh lệch 1,39 tỉ đồng.

Vụ án thứ tư là vụ tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông LVH, bà HTMT và ông NTT, ông LTH, bà LTPT có nội dung: Các bị đơn chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhiều người. Hợp đồng ghi nhận giá 20 triệu đồng, nhưng thực tế giao dịch là 1,07 tỉ đồng, chênh lệch 1,05 tỉ đồng.

VKSND TP.HCM cho biết sự chênh lệch giữa giá thực tế chuyển nhượng và giá trong hợp đồng thể hiện rõ dấu hiệu các bên cố ý kê khai không đúng giá trị giao dịch nhằm giảm nghĩa vụ thuế.

Kiến nghị nâng cao hiệu quả quản lý thuế

Từ thực tiễn nêu trên, VKSND TP.HCM nhận thấy tình trạng kê khai giá chuyển nhượng không đúng thực tế là phổ biến, diễn ra ở nhiều địa bàn trên TP.HCM và có tính chất lặp lại trong nhiều vụ án. Hành vi này thể hiện ý thức không tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế của một bộ phận người dân, đồng thời tiềm ẩn dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế.

Trong khi đó, nguồn thông tin từ các bản án, quyết định của Tòa án - nơi làm rõ giá trị giao dịch thực tế chưa được khai thác hiệu quả trong công tác quản lý thuế. Công tác kiểm tra, đối chiếu giữa giá kê khai và giá thị trường trong một số trường hợp còn hạn chế, chưa phát hiện kịp thời các hành vi kê khai không trung thực.

Hệ quả là làm thất thu ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến tính minh bạch của thị trường bất động sản và hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuế.

Để phòng ngừa vi phạm pháp luật và nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn Thành phố, VKSND TP.HCM kiến nghị Thuế TP.HCM:

Thứ nhất, tổ chức kiểm tra, rà soát chuyên đề đối với các hồ sơ kê khai thuế liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở có dấu hiệu kê khai giá thấp bất thường.

Thứ hai, tăng cường phối hợp liên ngành với TAND, cơ quan công chứng và cơ quan đăng ký đất đai trong việc trao đổi, khai thác thông tin về giá giao dịch thực tế.

Thứ ba, khai thác dữ liệu từ các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để rà soát, xác định lại nghĩa vụ thuế và thực hiện truy thu thuế theo quy định đối với các trường hợp kê khai không đúng thực tế.

Thứ tư, xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về giá giao dịch bất động sản làm căn cứ tham chiếu trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ kê khai thuế.

Thứ năm, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nghĩa vụ thuế, đồng thời cảnh báo rõ hậu quả pháp lý đối với hành vi kê khai không trung thực.