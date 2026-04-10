Nam A Bank bổ nhiệm ông Trần Khải Hoàn giữ chức vụ Tổng giám đốc

(PLO)- Được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, Hội đồng quản trị Nam A Bank bổ nhiệm ông Trần Khải Hoàn giữ chức vụ Tổng giám đốc Nam A Bank kể từ ngày 10-4-2026.

HĐQT Nam A Bank vừa ban hành quyết định bổ nhiệm chính thức ông Trần Khải Hoàn làm Tổng giám đốc Nam A Bank, hiệu lực kể từ ngày 10-4-2026 nhằm kiện toàn bộ máy điều hành cấp cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Trần Khải Hoàn sinh năm 1978, trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, bề dày kinh nghiệm với hơn hai mươi năm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trước khi gia nhập Nam A Bank, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao tại các tổ chức tín dụng.

Tại Nam A Bank, ông Trần Khải Hoàn tiếp tục khẳng định năng lực quản lý vượt trội qua nhiều vai trò quan trọng như: Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, Phó Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản, Phó Tổng Giám đốc thường trực…

Từ tháng 3-2024, ông Hoàn được bổ nhiệm vào vị trí Thành viên HĐQT kiêm Quyền Tổng Giám đốc, tiếp tục dẫn dắt Nam A Bank đạt được những thành tựu vượt trội.

Với sự am hiểu sâu sắc hệ thống cùng kinh nghiệm quản trị, ông được kỳ vọng sẽ triển khai hiệu quả các mục tiêu kinh doanh trong năm 2026 và sẽ sớm hiện thực hóa các chiến lược giai đoạn 2026-2031 theo hướng bền vững và hội nhập.

Trong thời gian đảm nhiệm vai trò điều hành, dù bối cảnh thị trường nhiều thách thức, Ban Điều hành Nam A Bank dưới sự dẫn dắt của ông Trần Khải Hoàn đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao vị thế ngân hàng trên thị trường.

Đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Nam A Bank đạt 418.333 tỉ đồng, tăng 311% so với đầu nhiệm kỳ; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.254 tỉ đồng, tăng 522% so với năm 2020.