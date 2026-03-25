Báo Tài chính - Đầu tư ra mắt giao diện báo điện tử, đẩy mạnh hệ sinh thái số 25/03/2026 17:15

(PLO)- Giao diện mới của báo điện tử Báo Tài chính - Đầu tư được thiết kế hiện đại, tối ưu công nghệ, cải thiện tốc độ truy cập, tăng cường hình thức đa phương tiện.

Ngày 25-3, Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Tài chính) tổ chức Lễ ra mắt giao diện mới của báo điện tử Báo Tài chính - Đầu tư (thoibaotaichinhvietnam.vn).

Báo Tài chính - Đầu tư chính thức được thành lập theo Quyết định 388 ngày 26-2-2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trên cơ sở hợp nhất ba cơ quan báo chí: Thời báo Tài chính Việt Nam, Báo Đầu tư và Báo Đấu thầu.

Việc hợp nhất ba cơ quan báo chí trong ngành Tài chính nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Bộ Tài chính về sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền.

Tổng biên tập Báo Tài chính - Đầu tư Phạm Văn Hoành phát biểu khai mạc. Ảnh: BTC

Hiện Báo Tài chính - Đầu tư hiện có 5 ấn phẩm báo in, gồm: Thời báo Tài chính Việt Nam; Báo Đầu tư; Báo Đầu tư Chứng khoán; Báo Vietnam Investment Review và Báo Đấu thầu.

Bên cạnh hệ thống ấn phẩm báo in, Báo Tài chính - Đầu tư còn được phát triển trên nền tảng số nhằm cung cấp thông tin nhanh, chính xác, chuyên sâu.

Trong đó, Báo điện tử Thời báo Tài chính Việt Nam (tên miền: thoibaotaichinhvietnam.vn) là kênh thông tin đại diện của Báo Tài chính - Đầu tư, bao gồm các chuyên trang: Báo Đầu tư; Báo Đấu thầu; Vietnam Investment Review và Đầu tư Chứng khoán.

Theo Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư Phạm Văn Hoành, giao diện mới được thiết kế theo hướng hiện đại, trực quan, dễ sử dụng. Đồng thời, tối ưu về công nghệ nhằm cải thiện tốc độ truy cập, tăng cường các hình thức thể hiện đa phương tiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin chuyên sâu.

“Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, báo chí phải đối mặt với nhiều thách thức mới. Chính vì vậy, việc ra mắt giao diện mới là một yêu cầu cấp thiết, là bước đi chiến lược thể hiện định hướng phát triển lâu dài của Báo trong việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất nội dung”, ông Phạm Văn Hoành nhấn mạnh.

Các đại biểu ấn nút ra mắt giao diện điện tử mới của báo Tài chính - Đầu tư. Ảnh: BTC

Trong thời gian tới, Báo Tài chính - Đầu tư cho biết, sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái nội dung số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, qua đó nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin.

Phát biểu tại lễ ra mắt, nhấn mạnh công tác truyền thông chính sách tài chính ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu mới, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đề nghị Báo Tài chính - Đầu tư, tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò là cơ quan ngôn luận của ngành Tài chính.

Thông tin đầy đủ, chính xác, khách quan về các chủ trương, chính sách; nâng cao chất lượng nội dung thông tin, nhất là các bài viết phân tích, bình luận chuyên sâu về chính sách tài chính, đầu tư...

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt. Ảnh: BTC

Song song với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, phát triển các sản phẩm báo chí đa phương tiện, tăng cường ứng dụng công nghệ mới; mở rộng các nền tảng truyền thông số. Xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn.

Mặt khác, tiếp tục đổi mới mô hình quản trị tòa soạn, xây dựng Báo Tài chính - Đầu tư thành cơ quan báo chí chuyên ngành Tài chính, có uy tín hàng đầu trong hệ thống báo kinh tế Việt Nam.