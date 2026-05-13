Cử tri TP.HCM: Còn nhiều bất cập khi xã, phường chỉ tiếp nhận hồ sơ đất đai, quy hoạch ban đầu 13/05/2026 16:43

(PLO)- Cử tri TP.HCM cho rằng còn nhiều bất cập liên quan đất đai khi cấp xã chỉ xác minh nguồn gốc, hiện trạng, tiếp nhận hồ sơ ban đầu, còn quy hoạch, cấp giấy, xử lý chồng ranh, dự án treo… lại do TP và các sở ngành nắm.

Chiều 13-5, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 11, đoàn ĐBQH TP.HCM đã tiếp xúc cử tri các phường Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Linh Xuân, Đông Hòa.

Tổ ĐBQH đơn vị số 11 gồm Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM Nguyễn Thanh Mai; Phó Trưởng đoàn ĐBQH Võ Hoàng Ngân và ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.

Buổi tiếp xúc diễn ra trực tiếp tại phường Thủ Đức và trực tuyến với ba phường còn lại. Ảnh: THANH TUYỀN

Cử tri Hoàng Yến, phường Thủ Đức cho rằng hiện nhiều vấn đề người dân phản ánh tại phường nhưng thẩm quyền lại thuộc Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch, Trung tâm quản lý hạ tầng, Công an TP, Tòa án, Thi hành án, Điện lực… Vì vậy, phường chỉ tiếp nhận rồi chuyển đi thì chưa đủ.

Từ đó, cử tri kiến nghị xây dựng cơ chế theo dõi các kiến nghị. “Mỗi kiến nghị phải có mã số theo dõi, cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn trả lời, kết quả xử lý công khai” - cử tri Hoàng Yến nêu.

Cạnh đó, cử tri cũng nêu các vấn đề về đất đai, quy hoạch, cấp giấy. Đây là lĩnh vực người dân bức xúc nhiều nhất nhưng phường không thể tự giải quyết. Cấp xã chỉ xác minh nguồn gốc, hiện trạng, tiếp nhận hồ sơ ban đầu, còn quy hoạch, cấp giấy, cập nhật biến động, đo vẽ, chỉnh lý bản đồ, xử lý chồng ranh, dự án treo… đều liên quan cấp TP và các sở ngành.

Cử tri Hoàng Yến, phường Thủ Đức, nêu các ý kiến về cơ chế. Ảnh: THANH TUYỀN

Cử tri kiến nghị thành lập tổ công tác liên thông về đất đai - quy hoạch tại phường, định kỳ mỗi tháng tiếp dân một buổi, có đại diện Văn phòng đăng ký đất đai, quy hoạch, xây dựng, thuế, tài nguyên môi trường…

Cử tri cũng có ý kiến về tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng chất phụ gia, chất cấm tràn lan. Cử tri cho rằng cần có sự quản lý chặt chẽ từ nguồn gốc, quá trình sản xuất đến khi đưa sản phẩm ra thị trường và Quốc hội cần có giải pháp triệt để hơn trong câu chuyện này bởi ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân.

Cử tri phường Linh Xuân bày tỏ mối quan tâm về nhà ở xã hội, nhà cho người thu nhập thấp hiện nay là chưa hợp lý, giá bán vượt khả năng của nhiều người. Cử tri mong chính sách này phải đảm bảo đúng đối tượng, phù hợp với 'túi tiền' của người dân.

Về vấn đề hạ tầng, cử tri phản ánh việc thi công dự án Vành đai 3 còn chậm, người dân phải chịu cảnh khói bụi, kẹt xe. Cử tri cũng mong cơ quan chức năng quan tâm các vấn đề như di chuyển của người dân đoạn thi công dự án nút giao Tân Vạn - một trong sáu nút giao trọng điểm và phức tạp nhất của dự án Vành đai 3 TP.HCM.

Ngoài ra, cử tri cũng cho rằng vấn đề chuyển đổi số còn nhiều điểm bất cập, chưa có sự liên thông về mặt dữ liệu, cần sớm giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm; quan tâm hơn đến chính sách an sinh cho người dân.

Phó trưởng đoàn ĐBQH Võ Hoàng Ngân ghi nhận các ý kiến đóng góp của cử tri. Ảnh: THANH TUYỀN

Thay mặt tổ đại biểu, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Võ Hoàng Ngân ghi nhận các ý kiến đóng góp của cử tri trên nhiều lĩnh vực. Tổ đại biểu sẽ phân loại các kiến nghị theo cấp thẩm quyền, gửi đến các cơ quan liên quan để sớm có phản hồi cho người dân.

Về các vấn đề liên quan đến cơ chế, ông Ngân nói sẽ ghi nhận gửi đến cơ quan có thẩm quyền để giám sát, rà soát lại. Với các cơ chế đã có thẩm quyền giải quyết rõ ràng sẽ đốc thúc để thực hiện hiệu quả và có trách nhiệm hơn trong ghi nhận, giải quyết kiến nghị của cử tri. Với những cơ chế chưa phân cấp về xã, sự phối hợp giữa các sở, ngành, tổ sẽ có kiến nghị cụ thể hơn để ban hành cơ chế phù hợp.

Riêng các ý kiến về dự án, hạ tầng, dự án Vành đai 3, tổ đại biểu sẽ sớm có phản hồi cho cử tri sau khi chuyển các phản ánh đến chính quyền.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH Võ Hoàng Ngân cho biết ngay trong ngày mai (14-5), đoàn giám sát của Ủy ban Kinh tế và tài chính của Quốc hội sẽ khảo sát các dự án trọng điểm tại TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh, trong đó có Vành đai 3.