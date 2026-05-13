Cử tri TP.HCM kiến nghị gỡ khó cho bộ máy cấp xã 13/05/2026 14:30

(PLO)- Tổ đại biểu Quốc hội số 4, Đoàn ĐBQH TP.HCM, trong đó có ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tại phường Bà Rịa, Vũng Tàu và 5 phường, xã khác.

Ngày 13-5, tại phường Bà Rịa, Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) số 4 gồm ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường của phường Bà Rịa và trực tuyến đến các phường, xã: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Hương và xã Long Sơn.

Các đại biểu thuộc Tổ đại biểu Quốc hội số 4 gồm ông Lê Khánh Hải, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung và ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam. Tại hội nghị, Ban tổ chức cho biết ĐBQH Lê Ngọc Sơn có đơn xin phép vắng mặt do tham gia cuộc họp gấp theo triệu tập của Thủ tướng Chính phủ.

Dự hội nghị còn có đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước; bà Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách khóa XVI TP.HCM; lãnh đạo các sở, ban ngành TP và địa phương cùng cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM báo cáo trước cử tri nội dung, kết quả kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; hoạt động của Đoàn ĐBQH TP.HCM tại kỳ họp. Ảnh: TK

Kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng

Thay mặt Tổ đại biểu, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và hoạt động của Đoàn ĐBQH TP.HCM tại kỳ họp.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình sau 12 ngày làm việc khẩn trương. Đây là kỳ họp đặc biệt quan trọng, mở đầu nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng của Nhân dân.

Tại kỳ họp, các đại biểu Đoàn ĐBQH TP.HCM đã đóng góp 444 ý kiến trên nhiều lĩnh vực từ thực tiễn Thành phố và nguyện vọng cử tri. Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cam kết giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe trung thực các kiến nghị và giám sát đến cùng việc giải quyết các vấn đề cử tri phản ánh.

Kiến nghị gỡ khó cho cấp xã, quan tâm đến khu phố

Sau khi nghe báo cáo của ĐBQH, cử tri các phường, xã tiếp tục có ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng gửi đến các đại biểu.

Cử tri bày tỏ vui mừng, phấn khởi và tin tưởng qua theo dõi kết quả kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; đồng tình với việc Quốc hội đã khẩn trương kiện toàn bộ máy lãnh đạo Nhà nước; xem xét, thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp...

Cử tri Hoàng Thị Tuyết, Khu phố 2 Phước Nguyên, phường Bà Rịa kiến nghị “phân cấp, phân quyền” cụ thể cho địa phương (cấp xã) để quan tâm đúng mức tới đội ngũ cán bộ, hoạt động ở khu phố. Ảnh: TK

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị ĐBQH quan tâm, ghi nhận phản ánh đến Trung ương như đẩy mạnh “phân cấp, phân quyền” cụ thể cho địa phương (cấp xã) để quan tâm đúng mức tới khu phố: bao gồm cả đội ngũ cán bộ khu phố và hoạt động ở khu phố.

Xem xét mở rộng đối tượng là người phụ thuộc có thu nhập thấp (lương hưu dưới 3 triệu đồng/tháng) để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân; Giải quyết ô nhiễm môi trường, nạo vét toàn hệ thống kênh mương; giảm tải chương trình học cho học sinh; thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo, đất đai...

Ngoài ra, cần sớm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động ở cấp xã về tổ chức bộ máy và biên chế đối với các phòng, ban chuyên môn cấp; có chủ trương, chính sách trong việc khai thác, sử dụng quỹ đất công, tài sản công (trụ sở cũ) chờ quy hoạch, chống lãng phí. Cần cơ chế giám sát thực thi để đảm bảo sự "đồng nhịp" giữa chỉ đạo của Trung ương và hành động của các Sở, ngành qua đó tháo gỡ, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn...

Chiều cùng ngày, Đoàn ĐBQH TP.HCM, Tổ đại biểu Quốc hội số 4 tiếp xúc cử tri tại phường Phú Mỹ, Tân Phước, Tân Thành, Tân Hải cùng xã Châu Pha, Châu Đức.