Ông hiệu trưởng ở Cà Mau đã được tại ngoại 16/08/2025 20:30

(PLO)- VKSND khu vực 5 - VKSND tỉnh Cà Mau đã có quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn khi thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lĩnh đối với thầy giáo Trần Văn Tâm.

Liên quan đến vụ hiệu trưởng ở Cà mau bị cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng, tối 16-8, trao đổi qua điện thoại với PV PLO, vợ của thầy giáo Trần Văn Tâm cho biết chồng mình đã được cho tại ngoại và đang trên đường về nhà.

Ông Trần Văn Tâm (áo xanh) cùng Luật sư Quách Trọng Phú sau khi được tại ngoại. Ảnh: CTV

Được biết, ngày 16-8, Viện trưởng VKSND khu vực 5 - VKSND tỉnh Cà Mau đã có quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn khi thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lĩnh đối với thầy giáo Trần Văn Tâm - nguyên hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây, tỉnh Cà Mau.

Quyết định này căn cứ theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau và qua xem xét bị can Trần Văn Tâm đã nộp khắc phục hậu quả số tiền chiếm đoạt, có nhân thân tốt, địa chỉ rõ ràng, gia đình có đơn xin bảo lĩnh và không cần thiết pháp áp dụng biện pháp tạm giam...

Theo hồ sơ vụ án, trong năm học 2022-2023, Trường THCS Tam Giang Tây có nhu cầu mua sắm, sửa chữa một số trang thiết bị để phục vụ công tác dạy và học. Thiết bị cần mua là kệ đựng hồ sơ, kệ để tivi.

Một số vật dụng, thiết bị mà thầy Tâm và một giáo viên khác tự tay làm đang được sử dụng trong trường. Ảnh: TV

Ông Trần Văn Tâm (sinh 1971) là Hiệu trưởng của trường, cũng là người có tay nghề hàn nên thay vì mua, ông này đã nhận việc tự tay chế tác kệ hồ sơ, kệ tivi...

Cụ thể, cuối năm 2022, đầu năm 2023, ông đã tự tay làm ra ghế thang kẽm, 2 kệ để tivi... Tất cả các sản phẩm này sau khi hoàn thành đều được nhà trường đưa vào sử dụng, phục vụ trực tiếp cho hoạt động chung.

Vấn đề nảy sinh khi đến khâu thanh quyết toán. Vì các sản phẩm do chính ông Hiệu trưởng làm ra không có hợp đồng mua bán, không có hoá đơn đầu vào, nên không thể làm thủ tục chi trả theo quy định của nhà nước.

Để hợp thức hóa chi phí cho công sức và vật tư mình đã bỏ ra, ông Tâm đã liên hệ với các doanh nghiệp bên ngoài để mua hoá đơn, ghi khống nội dung mua bán.

Cụ thể, ông Tâm đã lấy hoá đơn từ Doanh nghiệp HK với giá trị 11 triệu đồng, từ Doanh nghiệp MĐ 3,45 triệu đồng và Doanh nghiệp MD 3,45 triệu đồng. Tổng số tiền trên các hoá đơn này được dùng để thanh toán cho các sản phẩm do ông Tâm làm cho nhà trường.

Cấp sơ thẩm xác định số tiền thực tế ông Tâm chi trả cho việc mua vật tư và công sức lao động thấp hơn nhiều so với số tiền ghi trên hoá đơn mà ông đã được thanh toán. Phần chênh lệch được cho là tiền ông Tâm chiếm đoạt, bị tính toán là 10,708 triệu đồng.

Tại phiên toà sơ thẩm ngày 17-2, TAND huyện Ngọc Hiển đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tâm 7 năm tù về tội tham ô tài sản, đồng thời cấm đảm nhiệm chức vụ trong 2 năm sau khi mãn hạn tù và buộc tịch thu sung công quỹ nhà nước số tiền 10.708.000 đồng.

Sau khi tuyên án sơ thẩm, ông Tâm làm đơn kháng cáo.

Ngày 6-5, TAND tỉnh Cà Mau đã mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm (xử 7 năm tù) đối với ông Trần Văn Tâm - Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây (huyện Ngọc Hiển cũ) phạm tội tham ô tài sản với số tiền 10,7 triệu đồng, trả hồ sơ để điều tra lại.