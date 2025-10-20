Tây Ninh: Phát hiện hơn 25.000 sản phẩm nghi hàng nhập lậu 20/10/2025 17:37

(PLO)- Lực lượng Quản lý thị trường Tây Ninh vừa phát hiện hơn 25.000 sản phẩm tiêu dùng không hóa đơn, nghi hàng nhập lậu.

Ngày 20-10, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cho biết Đội Quản lý thị trường cơ động đã lập biên bản kiểm tra một cơ sở kinh doanh ở xã Thủ Thừa, phát hiện hơn 25.000 sản phẩm tiêu dùng không có chứng từ hợp lệ.

Trong đó, nhiều mặt hàng có nhãn hiệu nước ngoài, nghi là hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường cơ động phối hợp với UBND xã Thủ Thừa và Đội Quản lý thị trường số 2 tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh ở xã Thủ Thừa, phát hiện một kho hàng chứa 25.745 loại sản phẩm của 35 mặt hàng như nước hoa, dầu gội, sữa tắm, kem tắm trắng, nước rửa chén, sữa dưỡng thể…

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa nghi hàng nhập lậu. Ảnh: HUỲNH DU

Tất cả sản phẩm đều còn nguyên vẹn, chưa qua sử dụng. Ngoài một số loại sản phẩm không có nhãn hiệu, nhiều loại sản phẩm có in nhãn mác theo thương hiệu trên thị trường mang nhãn hiệu nước ngoài như Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Campuchia...

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ không có hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa, không có căn cứ xác định nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hàng hóa.

Sau khi tiến hành xác minh, số hàng hóa này được xác định thuộc sở hữu của một người ở tỉnh Đồng Tháp.

Đội Quản lý thị trường cơ động kiểm tra các thùng hàng hóa nghi hàng nhập lậu. Ảnh: HUỲNH DU

Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện 11/35 mặt hàng vi phạm là hàng hóa được bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam.

Đội Quản lý thị trường cơ động đã làm việc với đại diện các chủ sở hữu nhãn hiệu để làm rõ nghi vấn hàng giả, xác định hành vi vi phạm và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.