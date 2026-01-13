Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Tham tán Cảnh vụ Trung Quốc 13/01/2026 12:03

(PLO)- Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Trung Quốc là nước láng giềng liền kề, bạn bè truyền thống của Việt Nam.

Sáng 13-1, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp bà Đoạn Bình, Tham tán Cảnh vụ Trung Quốc, nhân dịp bà bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam chúc mừng bà Đoạn Bình nhận nhiệm vụ mới, đồng thời bày tỏ tin tưởng bà sẽ có những đóng góp tích cực, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam với Bộ Công an Trung Quốc, cũng như giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tại buổi tiếp bà Đoạn Bình, Tham tán Cảnh vụ Trung Quốc. Ảnh: MOD.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Trung Quốc là nước láng giềng liền kề, bạn bè truyền thống của Việt Nam. Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố, phát triển quan hệ với Trung Quốc trên cơ sở ổn định, lâu dài.

Bộ Quốc phòng Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc, cũng như giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Cục Quản lý Di dân Quốc gia Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực quan trọng.

Theo Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, các hoạt động hợp tác đã đạt được những kết quả thiết thực, góp phần tăng cường trao đổi đoàn, phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu, thực thi pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, đồng thời thúc đẩy giao lưu công tác chính trị và giao lưu sĩ quan trẻ giữa hai bên.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị trong thời gian tới, bà Đoạn Bình tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam, phát huy tốt vai trò cầu nối, tích cực thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn, giao lưu công tác chính trị, giao lưu sĩ quan trẻ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao quà lưu niệm tặng bà Đoạn Bình. Ảnh: MOD.

Cùng với đó là triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có như tuần tra liên hợp, tuần tra song phương, tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ trong quản lý, kiểm soát khu vực cửa khẩu, biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, người và phương tiện, qua đó cùng nhau duy trì đường biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Cảm ơn Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã dành thời gian tiếp, bà Đoạn Bình nhấn mạnh mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai nước với đặc điểm núi liền núi, sông liền sông, phong tục tập quán tương đồng.

Bà điểm lại những kết quả hợp tác nổi bật giữa hai bên trong thời gian qua, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an và Bộ đội Biên phòng hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới của mỗi quốc gia.

Bà Đoạn Bình khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước nói chung, cũng như tăng cường hợp tác giữa các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của Việt Nam và Trung Quốc nói riêng.