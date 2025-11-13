Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Trung Quốc chúc mừng thành tựu của Việt Nam 13/11/2025 21:23

(PLO)- Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Lý Thư Lỗi chúc mừng những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua.

Ngày 13-11-2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, đã hội đàm với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Thư Lỗi.

Tại hội đàm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết chúc mừng những thành tựu to lớn của Trung Quốc thời gian qua, bày tỏ tin tưởng, Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XX đề ra; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Thư Lỗi. Ảnh: TTXVN.

Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương Lý Thư Lỗi bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam; chúc mừng những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chúc Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thắng lợi, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam, khẳng định sẵn sàng cùng Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, cũng như Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam củng cố quan hệ công tác tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ Trung - Việt không ngừng phát triển.

Trong không khí hữu nghị, chân thành, hai bên đánh giá cao những tiến triển tốt đẹp của quan hệ Việt - Trung thời gian qua, trong đó hợp tác giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng phát huy vai trò quan trọng.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quán triệt, thực hiện nhận thức chung giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và ông Lý Thư Lỗi nhất trí phát huy vai trò tiên phong, định hướng chiến lược của quan hệ kênh Đảng đối với tổng thể quan hệ hai nước trong giai đoạn mới; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về công tác nghiên cứu lý luận, xây dựng Đảng.

Tại Hội đàm, hai Ban nhất trí duy trì hợp tác thường xuyên, với trọng tâm là tăng cường giao lưu về lý luận và tư tưởng. Ảnh: TTXVN.

Hai bên trao đổi một số phương hướng nhằm thúc đẩy hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo đó, hai Ban nhất trí duy trì hợp tác thường xuyên, với trọng tâm là tăng cường giao lưu về lý luận và tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền về tình hữu nghị truyền thống và thành quả hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan truyền thông, giao lưu giữa các đoàn thể quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, củng cố vững chắc nền tảng xã hội cho sự phát triển bền vững, lâu dài của quan hệ hai Đảng, hai nước; đồng thời cùng nhau nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, bảo đảm phù hợp với nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế.