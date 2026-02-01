Sắp khai thác cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn 01/02/2026 16:43

Ban Quản lý dự án 85 cho biết dự án thành phần cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn, thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, hiện đã hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng. Các hạng mục chính trên tuyến đã thi công xong, dự án cơ bản hoàn tất nghiệm thu nội bộ và đang chờ thông báo của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước.

Theo kế hoạch, nếu quá trình kiểm tra, nghiệm thu diễn ra thuận lợi, dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn có thể được đưa vào khai thác trong tuần tới. Đây sẽ là đoạn tuyến được khai thác trước trong hai dự án thành phần Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư.

Hiện nhiều đoạn cao tốc Hoài Nhơn - Chí Thạnh đã hoàn thành tuyến chính. Ảnh: CTV

Trong khi đó, đối với dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh, hiện vẫn còn khoảng 4 km trên địa phận tỉnh Phú Yên (cũ) đang tiếp tục hoàn thiện các hạng mục tại nút giao. Ban Quản lý dự án cho biết các nhà thầu đang tập trung thi công những phần việc còn lại, song tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Ban Quản lý dự án 85 đặt mục tiêu phấn đấu thông xe cả hai dự án thành phần trước Tết Nguyên đán để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, theo đánh giá của chủ đầu tư, khả năng hoàn thành đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh trước Tết là rất khó đảm bảo do khối lượng công việc còn lớn.

Để đẩy nhanh tiến độ, Ban Quản lý dự án 85 vừa có chỉ đạo yêu cầu các nhà thầu tăng tốc thi công trên toàn tuyến. Theo Ban, khối lượng dở dang tại hiện trường của một số nhà thầu vẫn còn nhiều, trong khi công tác tổ chức thi công chưa thực sự quyết liệt.

Theo dự kiến, từ ngày 2-2 đến 4-2, Hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu Nhà nước sẽ tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu, làm cơ sở đưa các gói thầu đủ điều kiện vào khai thác, sử dụng, phục vụ người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, nếu tiến độ thi công không được cải thiện, nguy cơ không kịp hoàn thành các hạng mục trước thời điểm nghiệm thu theo kế hoạch là hiện hữu.

Để bảo đảm điều kiện nghiệm thu và đưa dự án vào khai thác đúng tiến độ, Ban Quản lý dự án 85 đề nghị lãnh đạo các nhà thầu, trước ngày 3-2, khẩn trương chỉ đạo huy động, bổ sung các tổ đội nhân công. Mục tiêu là hoàn thiện toàn bộ các hạng mục còn lại trên tuyến.

Các công việc nhà thầu cần tập trung gồm vệ sinh công nghiệp mặt đường, mặt cầu, khe co giãn; khơi thông dòng chảy rãnh thoát nước dọc và cống; gia cố tứ nón các cầu; lắp đặt đinh phản quang tại dải dừng xe khẩn cấp; hoàn thiện hàng rào bảo vệ, hộ lan tôn sóng và các hạng mục phụ trợ khác.

Chủ đầu tư cũng yêu cầu các nhà thầu chính tăng cường đôn đốc, kiểm soát tiến độ thực hiện của các nhà thầu phụ, tránh tình trạng chậm trễ dây chuyền. Đặc biệt, Ban Quản lý dự án nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện đầy đủ hệ thống an toàn giao thông tại phạm vi các nút giao, cùng với hệ thống phòng cháy chữa cháy, nhằm bảo đảm điều kiện khai thác an toàn khi đưa tuyến cao tốc vào sử dụng.

Việc sớm đưa cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn vào khai thác được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1, rút ngắn thời gian di chuyển và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong khu vực, nhất là trong cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán.