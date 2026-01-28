Bộ Xây dựng thông tin về cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa 28/01/2026 10:51

(PLO)- Bộ Xây dựng cho biết việc nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa cần có sự thống nhất chủ trương của Hội đồng nhân dân các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai về đề xuất phương án đầu tư đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa.

Theo Bộ Xây dựng, trên cơ sở buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng ngày 11-1, các bên đã thống nhất định hướng tiếp tục nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa, phù hợp với quy hoạch đã phê duyệt.

Việc nghiên cứu đầu tư được thực hiện trên cơ sở khả năng cân đối nguồn lực, thẩm quyền theo quy định pháp luật, nhằm tăng cường kết nối các trung tâm kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Dự án được kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng.

Hiện trong nước đang đẩy nhanh việc đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc. Trong ảnh là đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: V.LONG

Để có đủ cơ sở xem xét, xác định cơ quan có thẩm quyền và tiếp tục nghiên cứu phương án đầu tư, Bộ Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai làm việc với UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Theo đó, các địa phương cần báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh để thống nhất chủ trương nghiên cứu dự án, đồng thời thông qua phương án giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, triển khai theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh, việc nghiên cứu và đề xuất dự án phải tuân thủ đầy đủ quy định hiện hành, bao gồm thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, trình tự, thủ tục đầu tư và tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP.

Trên cơ sở đồng thuận và đề xuất của các địa phương, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp, hướng dẫn việc nghiên cứu và triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Tháng 11-2025, Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai đề xuất với UBND tỉnh Gia Lai phương án đầu tư tuyến Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa, với tổng chiều dài khoảng 257 km. Trong đó, đoạn qua Gia Lai dài 56,7 km; qua Đắk Lắk dài 125,5 km và qua Lâm Đồng dài 74,8 km.

Sơ bộ tổng mức đầu tư toàn tuyến dự kiến khoảng 76.985 tỉ đồng, thực hiện theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT. Nhà đầu tư dự kiến huy động khoảng 30% vốn, phần còn lại là vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ, chiếm khoảng 70%.