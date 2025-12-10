TP.HCM chuẩn bị áp dụng tiêu chuẩn kiểm định khí thải mới 10/12/2025 13:58

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu các đơn vị đăng kiểm chủ động kiểm tra các trang thiết bị, hạ tầng để đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn khí thải mới có hiệu lực từ 1-3-2026.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi đến các sở, ngành, lực lượng chức năng và các cơ sở đăng kiểm trên địa bàn TP để triển khai Quyết định 43/2025 của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải đối với ô tô tham gia giao thông đường bộ từ 1-3-2026.

Các Trung tâm Đăng kiểm sẽ áp dụng tiêu chuẩn khí thải mới có hiệu lực từ 1-3-2026. Ảnh: THY NHUNG

Theo Sở Xây dựng, nội dung quy định mới đòi hỏi các cơ quan, đơn vị chủ động nghiên cứu và chuẩn bị từ sớm, đặc biệt là các mốc thời gian và lộ trình áp dụng trên địa bàn TP.HCM. Đây là căn cứ quan trọng để các đơn vị phối hợp triển khai đồng bộ khi quy định chính thức có hiệu lực.

Sở Xây dựng yêu cầu các cơ sở đăng kiểm nhanh chóng rà soát toàn bộ thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định, bảo đảm đầy đủ, hoạt động ổn định và đáp ứng tiêu chuẩn tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đăng kiểm. Việc kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về đo lường nhằm hạn chế sai số, bảo đảm kết quả kiểm định chính xác.

Bên cạnh đó, các cơ sở đăng kiểm phải chủ động lập kế hoạch đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật theo đúng lộ trình quy định tại Điều 27 Nghị định 166/2024. Việc chuẩn bị trang thiết bị cũng phải phù hợp yêu cầu tại QCVN 103:2024/BGTVT, đặc biệt là các nhóm thiết bị phục vụ kiểm tra khí thải, đo mức phát thải, kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các trung tâm bố trí đầy đủ dụng cụ phục vụ hoạt động kiểm định lưu động hoặc kiểm định ngoài cơ sở theo đúng quy định. Các đơn vị cũng phải khẩn trương liên hệ Cục Đăng kiểm Việt Nam để cập nhật phần mềm, cấu hình kỹ thuật và các biểu mẫu liên quan, nhằm bảo đảm quy trình kiểm định thống nhất trên phạm vi cả nước.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn hoặc vướng mắc, các đơn vị phải báo cáo kịp thời để được hướng dẫn hoặc tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. Việc chuẩn bị sớm được đánh giá là cần thiết nhằm bảo đảm các cơ sở đăng kiểm sẵn sàng khi tiêu chuẩn khí thải mới chính thức áp dụng từ năm 2026.

Theo khảo sát của PV, hiện các Trung tâm Đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM đã nhận văn bản của Sở Xây dựng và đang lên kế hoạch thực hiện.