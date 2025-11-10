EVNHCMC giới thiệu mô hình lưới điện đô thị thông minh tại Hội nghị Quốc tế IEEE EEE-AM 2025 10/11/2025 10:36

(PLO)- Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã gây ấn tượng mạnh với cộng đồng quốc tế khi tham gia trình bày 4 báo cáo khoa học và 1 bài tham luận trước toàn thể hội nghị Quốc tế IEEE EEE-AM 2025. Trong đó có mô hình lưới điện đô thị thông minh.

Từ ngày 5 đến 7-11, Hội nghị Quốc tế IEEE Asia Meeting on Environment and Electrical Engineering 2025 (EEE-AM 2025) diễn ra tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) – Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Sự kiện quy tụ hàng trăm nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực kỹ thuật điện, năng lượng và môi trường.

Hội nghị tập trung thảo luận các chủ đề trọng điểm như phát triển lưới điện thông minh, tích hợp năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ năng lượng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý vận hành và chuyển đổi số ngành điện lực. Đây là diễn đàn kết nối giới nghiên cứu với các đơn vị vận hành, thúc đẩy hợp tác giữa viện – trường – doanh nghiệp, góp phần lan tỏa sáng kiến đổi mới sáng tạo hướng tới tương lai năng lượng xanh.

EVNHCMC gây ấn tượng tại hội nghị khi trình bày 4 báo cáo khoa học và 1 tham luận trước toàn thể đại biểu quốc tế. Sự hiện diện của đơn vị khẳng định vai trò tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại và phát triển hệ thống điện đô thị thông minh, gắn liền với cam kết chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Trong bài tham luận “Development and Future Perspectives of Smart Grids in Ho Chi Minh City”, đại diện EVNHCMC chia sẻ hành trình phát triển lưới điện thông minh của TP.HCM với nhiều dấu ấn nổi bật: 100% trạm 110 kV không người trực, điều khiển từ xa qua hệ thống SCADA/DMS; tự động hóa toàn bộ lưới trung áp; vận hành hệ thống quản lý sự cố (OMS) và bản đồ mất điện thời gian thực; ứng dụng AI/ML trong giám sát, dự báo và bảo trì theo tình trạng; phủ sóng 100% công tơ điện tử cùng các tiện ích số như ứng dụng đa kênh, chatbot và hệ thống đánh giá hài lòng khách hàng (đạt 99,85%).

Về chuyển đổi xanh, EVNHCMC giới thiệu nhiều dự án tiêu biểu như hệ thống lưu trữ năng lượng BESS 5 MW/10 MWh, trung tâm dữ liệu vận hành bằng năng lượng tái tạo, lộ trình phát triển microgrid, DERMS và điện mặt trời mái nhà (404 MWp). Đơn vị cũng hoàn thiện hệ thống an ninh mạng SOC đạt chuẩn ISO/IEC 27001:2013 và 27019:2017, bảo đảm vận hành an toàn, tin cậy cho toàn hệ thống.