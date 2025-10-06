10 kỹ sư Điện lực TP.HCM được đào tạo chuẩn quốc tế về kiểm tra phóng điện cục bộ 06/10/2025 18:13

(PLO)- Sáng ngày 6-10, tại trụ sở Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), đã diễn ra Lễ khai giảng chương trình đào tạo cấp độ 1 về kiểm tra phóng điện cục bộ (Partial Discharge – PD) bằng thiết bị cầm tay.

Đây là chương trình nối tiếp thành công của khóa đào tạo quốc tế về camera nhiệt cấp độ 1 và 2, thể hiện định hướng chuyên nghiệp hóa, quốc tế hóa trong công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng lưới điện của Tổng công ty Điện lực TP.HCM.

10 kỹ sư Điện lực TP.HCM được đào tạo chuẩn quốc tế về kiểm tra phóng điện cục bộ.

Phóng điện cục bộ (Partial Discharge) là một trong những dấu hiệu sớm và quan trọng nhất phản ánh sự suy giảm cách điện trong các thiết bị điện áp cao. Khi được phát hiện và xử lý đúng cách, việc đo PD giúp ngăn ngừa sự cố, kéo dài tuổi thọ thiết bị, và nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Luân Quốc Hưng – Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết: chỉ hai tuần trước, Tổng công ty đã khai giảng khóa học về camera nhiệt cấp độ 1 và 2 cho 10 học viên – những kỹ sư đầu tiên của ngành điện dự kiến đạt chứng chỉ quốc tế trong lĩnh vực này.

Ông Luân Quốc Hưng – Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật EVNHCMC cho biết việc 10 học viên tiếp tục đào tạo là một bước tiến chiến lược trong phát triển nhân lực.

“Hôm nay, 10 học viên đó tiếp tục bước vào khóa đào tạo về kiểm tra phóng điện cục bộ, đánh dấu bước tiến chiến lược trong kế hoạch phát triển nhân lực theo chuẩn mực quốc tế và xu hướng công nghệ toàn cầu,” ông Hưng nhấn mạnh.

Ông Hưng cho biết: 80% hư hỏng của thiết bị điện bắt nguồn từ cách điện, và đo phóng điện cục bộ là phương pháp khả thi nhất để phát hiện sớm các dấu hiệu suy giảm này, giúp quản lý hiệu quả rủi ro và giảm thiểu sự cố.

“Điện lực TP.HCM mong muốn ươm mầm đội ngũ 10 kỹ sư đầu tiên, được học tập với chuyên gia quốc tế, đạt chứng chỉ quốc tế cả lý thuyết lẫn thực hành, để họ trở thành những hạt nhân lan tỏa kiến thức, đào tạo lại cho lực lượng công nhân và tiến tới đội ngũ chuyên gia CBM nội bộ trong tương lai,” ông chia sẻ.

Phóng điện cục bộ (Partial Discharge) là chỉ báo sớm và quan trọng nhất của sự suy giảm cách điện, và việc nhận diện.

Đại diện đơn vị đào tạo, ông Enam Miah – Giám đốc Dịch vụ của IPEC LTD (Vương quốc Anh), bày tỏ niềm vui khi được hợp tác với EVNHCMC trong chương trình này. Ông cho biết phóng điện cục bộ (Partial Discharge) là chỉ báo sớm và quan trọng nhất của sự suy giảm cách điện, và việc nhận diện, đo lường đúng cách giúp ngăn ngừa sự cố, kéo dài tuổi thọ thiết bị, đồng thời nâng cao độ tin cậy của lưới điện.

Ông đánh giá cao tầm nhìn và sự chuyên nghiệp của EVNHCMC khi tổ chức khóa học kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp học viên hiểu bản chất PD, sử dụng thành thạo thiết bị đo và phân tích tín hiệu chính xác.

“Tôi tin rằng sau khóa học, các kỹ sư Điện lực TP.HCM sẽ tự tin ứng dụng công nghệ PD vào công tác bảo trì theo điều kiện (CBM) – một xu hướng đang được các tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới áp dụng rộng rãi,” ông Miah chia sẻ.

Khóa học có thời lượng 4 ngày (từ 6 đến ngày 9-10), được thiết kế kết hợp lý thuyết và thực hành tại hiện trường, do Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật – Dịch vụ Hoàng Nguyên, đơn vị được ủy quyền chính thức của IPEC LTD tại Việt Nam, phối hợp tổ chức.

Sau khi hoàn thành, học viên sẽ được IPEC LTD cấp chứng chỉ quốc tế cấp độ 1 về kiểm tra phóng điện cục bộ, khẳng định năng lực chuyên môn theo chuẩn toàn cầu. Mục tiêu của chương trình là nâng cao năng lực thử nghiệm theo phương pháp CBM một cách bài bản, chuyên nghiệp, nhằm đảm bảo lưới điện vận hành an toàn – tin cậy – hiệu quả, đồng thời xây dựng nguồn kỹ sư CBM tương lai của EVNHCMC.

Khoản đầu tư cho chương trình không chỉ mang ý nghĩa đào tạo kỹ thuật mà còn thể hiện cam kết của EVNHCMC trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ kỹ sư CBM chuyên nghiệp, từng bước đưa công tác bảo trì lưới điện tiến tới chuẩn quốc tế.

Với chiến lược đào tạo bài bản, tầm nhìn dài hạn và sự đồng hành của các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới, EVNHCMC tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng tầm đội ngũ kỹ sư hiện trường và góp phần xây dựng ngành điện Việt Nam phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng cùng thế giới.