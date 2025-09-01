Trại giam Kênh 7 Bộ Công an trao Quyết định đặc xá cho 167 phạm nhân 01/09/2025 15:08

(PLO)- Trong số 167 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Kênh 7 được đặc xá đợt này, có phạm nhân được giảm mức án còn lại đến 5 năm 28 ngày.

Sáng 1-9, Trại giam Kênh 7 (Bộ Công an) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá đợt 2 năm 2025 cho 167 phạm nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Võ Văn Vũ, Phó Giám thị phụ trách Trại giam Kênh 7 nhấn mạnh đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt, thể hiện truyền thống nhân văn, nhân đạo của Đảng và nhà nước ta. Qua đó, tạo cơ hội để những người lầm lỗi được sửa sai, làm lại cuộc đời và tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của công dân.

Thượng tá Võ Văn Vũ, Phó Giám thị phụ trách Trại giam Kênh 7 (Bộ Công an), công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá đợt 2 năm 2025 cho 167 phạm nhân. Ảnh VĂN VŨ

“Tôi mong rằng các anh chị được đặc xá hôm nay sẽ nhận rõ lỗi lầm trong quá khứ, trân trọng giá trị tự do, giữ gìn hạnh phúc gia đình, tôn trọng pháp luật, tránh xa tệ nạn, biết tận dụng nghề nghiệp đã được học trong trại giam để lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống mới” - Thượng tá Vũ gửi gắm các phạm nhân được đặc xá.

Cũng theo Phó Giám thị phụ trách Trại giam Kênh 7, công tác xét, đề nghị đặc xá tại đơn vị được tiến hành nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy trình pháp luật.

Tại buổi lễ, Thượng tá Vũ cũng bày tỏ kỳ vọng những phạm nhân chưa đủ điều kiện trong đợt này sẽ tiếp tục phấn đấu, chấp hành tốt nội quy, học tập và lao động cải tạo tiến bộ để sớm có cơ hội hưởng sự khoan hồng của Đảng, nhà nước trong thời gian tới.

Lãnh đạo Trại giam Kênh 7 và VKSND tỉnh An Giang trao Quyết định đặc xá và chứng chỉ đào tạo nghề cho phạm nhân được đặc xá. Ảnh: VĂN VŨ

Cầm trên tay Quyết định đặc xá, phạm nhân PQA (quê quán TP Cần Thơ) chia sẻ: “Đây là cơ hội quý báu để tôi làm lại từ đầu. Tôi hứa sẽ tu chí làm ăn, sống lương thiện, không phụ lòng tin của cán bộ trại giam, gia đình và xã hội”.

Cùng tâm trạng, phạm nhân BAK (41 tuổi, quê quán ở đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) cho biết: “Nhờ sự giáo dục, cảm hóa tận tình của cán bộ trại giam, tôi mới có ngày hôm nay. Tôi xin cảm ơn Đảng, nhà nước và hứa sẽ tránh xa sai lầm cũ, nỗ lực trở thành công dân có ích cho xã hội”.

Dịp này Trại giam Kênh 7 đã trao tặng 25 phần quà cho những phạm nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn đang chấp hành án.