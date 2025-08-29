Ông Đinh La Thăng, Trịnh Văn Quyết không được đặc xá trong đợt 2-9 29/08/2025 16:34

(PLO)- "Trong danh sách các phạm nhân được đặc xá, cũng không có tên các ông Trịnh Văn Quyết, Diệp Dũng, Đinh La Thăng và ông Nguyễn Đức Kiên" - Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến thông tin.

Chiều 29-8, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2-9-2025) của Chủ tịch nước.

Theo quyết định, có 13.915 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 5 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2025 (đợt 2). Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1-9-2025.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an chia sẻ thông tin tại họp báo. Ảnh: VGP/ĐỨC TUÂN

Trả lời báo chí, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết trong số hơn 13.000 người được đặc xá lần này, không có trường hợp nào trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương theo dõi.

"Trong danh sách các phạm nhân được đặc xá, cũng không có tên các ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC), Diệp Dũng (cựu Chủ tịch Saigon Co.op), Đinh La Thăng (cựu Chủ tịch HĐTV Tập đoàn PVN, cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, cựu Bí thư Thành ủy TP.HCM) và ông Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên)", Thứ trưởng Bộ Công an thông tin.

Theo Thượng tướng Lê Văn Tuyến, trong 80 năm qua, Nhà nước có 40 lần đặc xá. Chỉ tính từ 2009 đến nay, Chủ tịch nước ký 11 quyết định đặc xá cho gần 100.000 phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập, tốt đủ điều kiện theo quy định được trở về với gia đình cộng đồng.

Năm 2025 có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá cho 8.055 phạm nhân vào dịp 30-4.

Dịp 2-9 này, Chủ tịch ký quyết định đặc xá cho 13.920 phạm nhân. Tính cả 2 đợt thì đây là năm có số lượng phạm nhân được đặc xá lớn nhất từ trước đến nay. Đây là chính sách nhân đạo của Đảng và nhà nước ta.

Trong số những người được đặc xá đợt 2, có 66 phạm nhân là người nước ngoài trong đó 59 phạm nhân nam, 7 phạm nhân nữ thuộc 18 quốc tịch khác nhau như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nigieria, Singapore…

Về chính sách của Đảng và Nhà nước, Chính phủ tặng mỗi công dân Việt Nam 100.000 đồng nhân dịp 80 năm Quốc khánh ngày 2-9, theo ông Lê Văn Tuyến, mọi công dân Việt Nam đều được hưởng tiền này theo đúng quy định, do đó các phạm nhân cũng được hưởng...