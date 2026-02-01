Bộ Công an đề xuất cấp mã định danh 12 số cho từng địa điểm 01/02/2026 09:12

(PLO)- Bộ Công an đề xuất xây dựng Cơ sở dữ liệu về định danh địa điểm, tạo ra một mã định danh duy nhất cho mỗi địa điểm trên cả nước.

Bộ Công an đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về định danh địa điểm.

Theo Bộ Công an, việc xây dựng và quản lý các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo quản lý nhà nước hiện đại, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, đồng thời tạo nền tảng để phát triển kinh tế số và xã hội số.

Từng vị trí sẽ có mã định danh riêng

Cơ sở dữ liệu về định danh địa điểm (bao gồm thông tin về các vị trí địa lý, công trình, cơ quan, địa điểm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu dân cư, cơ sở hạ tầng, logistic...) đóng vai trò đặc biệt quan trọng, bởi địa điểm chính là nền tảng kết nối tất cả các hoạt động quản lý, giao dịch, lưu thông hàng hóa, cung ứng dịch vụ và đời sống của người dân.

Theo đề xuất, từng căn nhà, công trình, vật kiến trúc sẽ có mã định danh riêng về địa điểm. Ảnh minh họa: ĐẶNG TRUNG

Hiện nay, thông tin về địa điểm đang phân tán, thiếu thống nhất giữa các ngành, các cấp, gây khó khăn trong việc liên kết dữ liệu, dẫn đến tốn kém và làm mất tính tin cậy. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động quản lý, giao dịch hàng hóa, cung ứng dịch vụ và đời sống của người dân.

Do đó, việc ban hành một hành lang pháp lý chung để xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu định danh địa điểm thống nhất trên toàn quốc được xem là yêu cầu cấp thiết.

Theo dự thảo, định danh địa điểm là hoạt động thu thập, tạo lập và gắn nhãn duy nhất cho một địa điểm hoặc vị trí cụ thể. Hoạt động này bao gồm việc tập hợp các thông tin nhằm xác định chính xác vị trí của một điểm hoặc đối tượng địa lý bất kỳ trong hệ quy chiếu hệ tọa độ quốc gia (VN-2000) và hệ thống trắc địa thế giới (WGS-84).

Mỗi địa điểm sẽ có một mã định danh riêng, mã này là một dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số, được cấp duy nhất cho mỗi địa điểm trên toàn lãnh thổ Việt Nam và không thay đổi ngay cả khi có sự điều chỉnh về địa giới hành chính. Các địa điểm này được hiểu bao gồm các đối tượng cụ thể như thửa đất, nhà ở, công trình xây dựng, trụ sở cơ quan...

Để quản lý các mã định danh này, một hệ thống thông tin định danh địa điểm sẽ được xây dựng, trong đó hạt nhân là Cơ sở dữ liệu quốc gia về định danh địa điểm. Đây là cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất do Bộ Công an chủ trì xây dựng và quản lý, nhằm cung cấp thông tin về địa điểm.

Hiển thị trên ứng dụng VNeID

Dữ liệu phục vụ định danh địa điểm bao gồm dữ liệu về địa chỉ, đất đai, công trình kiến trúc, công trình xây dựng, kết cấu xây dựng, nền địa lý, biển và hải đảo, biên giới và các dữ liệu khác phục vụ định danh địa điểm được thu thập, tạo lập từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương và được tổng hợp về cơ sở dữ liệu định danh địa điểm.

Trường hợp chưa có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh, TP phân công các đơn vị chức năng liên quan khác thực hiện thu thập vào cơ sở dữ liệu định danh địa điểm.

Đối với các bất động sản, trong trường hợp có nhu cầu xác định, đăng ký chính xác thông tin địa điểm, chủ sở hữu của một tài sản là bất động sản có thể cung cấp thông tin cho cơ quan phụ trách.

Theo đề nghị của cơ quan phụ trách hoặc để đảm bảo quyền lợi liên quan, chủ sở hữu cung cấp các tài liệu chứng minh tính chính xác của thông tin gồm: Địa chỉ (số nhà, tên đường/phố/thôn/xóm...); loại hình địa điểm (nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, trụ sở cơ quan); thông tin về chủ sở hữu/người quản lý (họ tên, số định danh cá nhân) và hình ảnh thực tế của địa điểm (nếu có).

Dữ liệu định danh địa điểm được kết nối, chia sẻ, khai thác thông qua nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu quốc gia, nền tảng định danh và xác thực điện tử và các nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu khác theo quy định của pháp luật. Dữ liệu công khai về định danh địa điểm được cung cấp, hiển thị trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) để phục vụ cho cá nhân, tổ chức.