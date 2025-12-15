Cựu cán bộ hải quan tiếp tay cho buôn lậu 1,7 triệu lít dầu 15/12/2025 11:26

(PLO)- Để việc buôn lậu 1,7 triệu lít dầu diễn ra trót lọt, chủ Công ty Vận tải Xăng dầu Saigon Transco Lê Tấn Hòa đã chung chi cho các cựu cán bộ hải quan 953 triệu đồng...

Ngày 15-12, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 53 bị cáo trong vụ án buôn lậu, nhận hối lộ, liên quan Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco, Đội nghiệp vụ hải quan SP-PSA thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ và các đơn vị liên quan.

Bị cáo Lê Tấn Hòa (chủ Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco) cùng 46 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội buôn lậu.

Các cựu cựu Hải quan Đội SP-PSA, Chi cục Hải quan Phú Mỹ, gồm các bị cáo: Đỗ Thị Ngọc Quỳnh (Đội trưởng), Ngô Trung Hiếu, Hồ Việt Tân, Bùi Huỳnh Bá Phước, Nguyễn Xuân Tưởng, Vũ Hồng Hà, bị đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ.

Phiên xét xử dự kiến diễn ra trong 11 ngày, từ ngày 15-12 đến 26-12. Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa là ông Đặng Hồng Sơn.

Buôn lậu hơn 1,7 triệu lít dầu

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách của Nhà nước về việc bán xăng, dầu tạm nhập, tái xuất thuộc diện miễn thuế cho tàu biển chạy tuyến quốc tế, Lê Tấn Hòa thành lập Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco để mua lại trái phép xăng, dầu rồi tiêu thụ mà không khai báo hải quan nhằm thu lợi bất chính.

Hòa là người chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện sai phạm; thuê địa điểm làm kho để chứa trữ dầu trái phép.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: MX

Lê Tấn Hòa để Lê Văn Phước (cháu của Hòa) đứng tên đại diện pháp luật; liên hệ đầu mối, tiêu thụ dầu lậu. Phân công các bị cáo khác quản lý thu, chi tiền; kiểm kê số lượng dầu lậu được mua về kho; trao đổi, thỏa thuận với thuyền trưởng, máy trưởng tàu được cấp dầu để mua lại dầu trái phép.

Giá mua bán một phần dầu vào khoảng 50USD/tấn dầu DO, 150USD/tấn dầu FO. Dầu mua được sẽ tập kết tại bãi neo đậu phía sau kho và chứa trong 4 bồn chứa. Khi có khách liên hệ mua dầu, nhân viên sẽ hướng dẫn xe vào kho để bơm dầu từ 4 bồn chứa vào trong các xe bồn.

Từ tháng 3-2022 đến tháng 1-2024, Lê Tấn Hòa và các nhân viên Công ty Saigon Transco thực hiện 90 chuyến cấp dầu tạm nhập tái xuất, đã mua lại trái phép 1.717.000 lít dầu (tương ứng 1.523.083 Kg), giá trị hơn 34,7 tỉ đồng, hưởng lợi bất chính 4,7 tỉ đồng.

Cựu cán bộ hải quan nhận hối lộ để bỏ qua sai phạm

Cũng theo cáo trạng, Đội nghiệp vụ hải quan Cảng SP-PSA, Chi cục Hải quan cửa khẩu Phú Mỹ đã có chủ trương nhận tiền hối lộ từ các doanh nghiệp trong hoạt động cấp dầu tạm nhập - tái xuất.

Đối với sà lan có tổng khối lượng dầu dưới 250 tấn, công thức tính là khối lượng nhân 80.000 đồng (gọi tắt là 0,8); tổng khối lượng trên 250 tấn đến dưới 350 tấn, khối lượng nhân 70.000 đồng (gọi tắt là 0,7)... Mỗi chuyến cấp dầu phải đưa thêm cho mỗi công chức giám sát số tiền 1,5 triệu đồng/sà lan hoặc 500.000 đồng/xe bồn.

Từ tháng 7-2021, Đỗ Thị Ngọc Quỳnh (Đội trưởng) chỉ đạo Hồ Việt Tân thỏa thuận, nhận tiền từ các doanh nghiệp và nộp lại cho Quỳnh.

Sau khi nhận tiền, Quỳnh sẽ đưa lại một phần tiền cho Tân để chia cho các hải quan trực tiếp giám sát với quy ước 5 triệu đồng/tháng/công chức. Riêng đối với số tiền 1,5 triệu đồng/sà lan hoặc 500.000 đồng/xe bồn sẽ chia cho cán bộ được phân công giám sát 500.000 - 1 triệu đồng, còn lại nhập quỹ để chia đều cho toàn bộ thành viên bộ phận giám sát.

Lê Tấn Hòa đã chỉ đạo 5 nhân viên đưa hối lộ cho để các công chức hải quan không thực hiện đúng việc giám sát, tạo điều kiện để các bị cáo mua lại trái phép dầu.

Từ tháng 3-2022 đến tháng 1-2024, Đội SP-PSA đã giám sát quá trình cung ứng dầu tạm nhập tái xuất đối với 80 chuyến cấp dầu, tương ứng với 132 tờ khai, cấp tổng cộng 15.353 tấn dầu các loại do Công ty Saigon Transco thực hiện vận chuyển.

Theo công thức quy ước, các cán bộ SP-PSA đã nhận hối lộ tổng cộng 953 triệu đồng. Chưa bao gồm 29,7 triệu đồng sẽ nhận cho chuyến giám sát bị bắt quả tang ngày 13-1-2024.

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, các bị cáo tại Đội nghiệp vụ SP-PSA khai, khi đến làm việc đã nắm được việc Đội nghiệp vụ SP-PSA đã có chủ trương nhận tiền của doanh nghiệp để không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quá trình kiểm tra, giám sát hàng hóa.

Bị cáo Đỗ Thị Ngọc Quỳnh không khai nhận hành vi phạm tội. Quỳnh thừa nhận sử dụng số điện thoại và tài khoản Zalo gắn liền với số điện thoại, tài khoản ngân hàng mà các bị cáo chuyển tiền vào, nhưng không thừa nhận các tin nhắn chung chi với Công ty Saigon Transco và việc Hồ Việt Tân quản lý, thu tiền và nộp về cho Quỳnh.

Đồng thời, Quỳnh khai nhận không có quan hệ, kinh doanh làm ăn với Hồ Việt Tân, nhưng lại khai nhận số tiền do Tân chuyển là tiền vay mượn cá nhân. Tuy nhiên, Quỳnh không cung cấp được tin nhắn, thời điểm, mục đích thể hiện việc vay mượn này.

Cáo trạng xác định, Đỗ Thị Ngọc Quỳnh vẫn quanh co, khai báo gian dối. Tuy nhiên, với kết quả điều tra, xác định với vai trò là Đội trưởng đã chỉ đạo Hồ Việt Tân, Ngô Trung Hiếu nhận hối lộ từ Công ty Saigon Transco với tổng số tiền 953 triệu đồng.