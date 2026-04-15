Tòa nghị án kéo dài với nhóm bị cáo ngụy trang thành shipper để mua bán ma túy 15/04/2026 16:03

(PLO)- Đại diện VKS cho rằng hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, nên đề nghị mức án tù chung thân với cả 3 bị cáo.

Ngày 15-4, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm 3 bị cáo Chu Thị Thanh Thúy (30 tuổi), Dương Thế Định (30 tuổi) và Huỳnh Hữu Phước (34 tuổi) trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy với quy mô lớn, hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Phiên tòa xét xử 3 bị cáo. Ảnh: HUỲNH DU

Theo cáo trạng, từ tháng 10-2024 đến ngày 24-2-2025, một người tên Bin (chưa rõ nhân thân, lai lịch) sử dụng ứng dụng Telegram điều hành các bị cáo Thúy, Định và Phước hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên không gian mạng tại địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận, trong đó có tỉnh Tây Ninh.

Bin cung cấp ma túy và dụng cụ phân chia ma túy cho Thúy và Định cất giữ thông qua hình thức gửi dịch vụ giao hàng nhanh, sau đó Bin gửi đơn hàng kèm theo, trong đó thể hiện số lượng ma túy, địa chỉ người nhận và số điện thoại di động qua ứng dụng Telegram, yêu cầu Thúy và Định phân chia ma túy theo số lượng đã định và chuyển đến người mua. Mỗi đơn trung bình từ 1 kg đến 2 kg ma túy các loại, Bin trả tiền công cho Thúy và Định 10-15 triệu đồng.

Dương Thế Định và Huỳnh Hữu Phước giả shipper để bán ma túy. Ảnh: CA

Thuý sau khi nhận ma tuý và các dụng cụ phân chia ma túy tiến hành đóng gói thành phẩm và chuyển ma túy đến khách hàng thông qua hình thức đặt ứng dụng giao hàng nhanh hoặc người khác trực tiếp đến nhận ma tuý theo yêu cầu của Bin, hành vi của Thuý nguỵ trang với lớp bọc của việc kinh doanh mỹ phẩm online trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Định cùng Phước ngụy trang dưới hình thức shipper công nghệ trực tiếp đi giao ma tuý cho khách, theo chỉ đạo của Bin. Toàn bộ liên lạc đều thực hiện qua Telegram và bị xóa sau mỗi giao dịch nhằm tránh bị truy vết.

Đại diện VKS đề nghị mức án tù chung thân đối với 3 bị cáo Thúy, Định, Phước. Ảnh: HUỲNH DU

Vụ việc bị phát hiện vào tối 24-2-2025, khi lực lượng công an kiểm tra một căn hộ tại khu dân cư Phúc An City (xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh). Tại đây, Định và Phước bị bắt quả tang khi đang cất giấu ma túy để chuẩn bị giao cho khách.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng khám xét nơi ở của Thúy tại TP.HCM, phát hiện thêm hơn 2.264 gram ma túy các loại. Ngoài ra còn thu giữ nhiều túi nylon, cân điện tử và nhiều dụng cụ phục vụ việc chia nhỏ ma túy.

Tại phiên tòa, đại diện VKS cho rằng hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, nên đề nghị mức án tù chung thân với cả 3 bị cáo.

HĐXX nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào ngày 22-4 sắp tới.