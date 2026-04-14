Thứ trưởng Nguyễn Văn Long: Xây dựng địa bàn không ma túy để kéo giảm tội phạm 14/04/2026 14:34

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long yêu cầu, phải triển khai thực chất việc xây dựng "xã, phường không ma túy" để triệt tiêu nguồn cầu tội phạm.

Ngày 14-4, tại Cần Thơ, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban công tác phòng, chống ma túy 8 tỉnh khu vực Nam bộ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tham dự có Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) cùng đại diện Ban Giám đốc Công an 8 tỉnh khu vực Nam bộ.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: CTV

Thời gian qua, Công an các địa phương đã đồng loạt tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Công tác rà soát, quản lý người nghiện và người bị quản lý sau cai được thực hiện chặt chẽ; nhiều điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy bị xử lý kịp thời.

Kết quả, từ ngày 15-9-2025 đến 14-4-2026, Công an 8 tỉnh, thành phố Nam bộ đã phát hiện, đấu tranh 6.528 vụ, bắt giữ 14.296 đối tượng liên quan đến ma túy. Lực lượng chức năng phát hiện mới hơn 32.000 người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện, nâng tổng số các diện đối tượng này lên hơn 70.000 người.

Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV

Hiện nay, 5 địa phương gồm An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Tây Ninh và TP.HCM đã đăng ký thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, xây dựng “xã, phường không ma túy” là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định trong kéo giảm tội phạm. Để giải quyết căn cơ, phải tập trung triệt tiêu “nguồn cầu” bằng cách quản lý tốt người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy.

Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị triển khai thực chất các giải pháp xây dựng địa bàn không ma túy, tiến tới xây dựng tỉnh, thành phố không ma túy. Đồng thời, thực hiện nghiêm Kế hoạch 483 của Bộ Công an về cao điểm tổng rà soát, quản lý người nghiện và đấu tranh triệt xóa các tụ điểm phức tạp.

Đặc biệt, Thứ trưởng yêu cầu đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm ma túy trên không gian mạng; nâng cao chất lượng điều tra, xử lý các vụ án, kể cả xét xử vắng mặt đối với đối tượng bỏ trốn. Công an địa phương cần thường xuyên kiểm tra, siết chặt kỷ luật tại các cơ sở cai nghiện.

Thứ trưởng giao Cục C04 làm tốt vai trò tham mưu, hướng dẫn; lực lượng CSGT tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện dương tính với ma túy để giữ vững an ninh trật tự khu vực Nam bộ.