Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước ở hồ Tuyệt tình cốc 04/09/2025 08:58

(PLO)- Một thanh niên không may bị rơi xuống hồ Tuyệt tình cốc, hai người đi cùng lao xuống cứu nhưng cả ba cùng bị đuối nước.

Ngày 4-9, một lãnh đạo UBND xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã trục vớt được hai nạn nhân trong vụ đuối nước ở hồ Tuyệt tình cốc.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: C.A

Các nạn nhân vừa được trục vớt gồm: TAT và BQC (cùng 21 tuổi, cùng ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, hôm 2-9, lực lượng chức năng đã trục vớt được thi thể anh NTA (21 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột) cũng bị đuối nước tại hồ Tuyệt tình cốc.

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Wer, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã yêu cầu Công ty thủy điện Sêrêpốk 3 đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực hồ Tuyệt tình cốc.

Đồng thời, thông báo trên các phương tiện truyền thông về vụ việc và yêu cầu người dân không đến chụp hình, tắm tại khu vực này.

Như PLO đã thông tin, hôm 2-9, một nhóm thanh niên cùng ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến hồ Tuyệt tình cốc chơi.

Chiều cùng ngày, một thanh niên trong nhóm không may bị rơi xuống hồ. Hai người đi cùng đã lao xuống cứu nhưng cả ba cùng bị đuối nước.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều động 14 cán bộ, chiến sĩ cùng xe chỉ huy, xe chuyên dụng tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm.