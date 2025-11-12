Phát hiện thi thể phân hủy tại mỏ đất ở Huế, nghi là người mất tích 1 tháng 12/11/2025 16:57

(PLO)- Người dân phát hiện một thi thể trong tình trạng phân hủy nặng, trơ xương tại mỏ đất, nghi là người mất tích khoảng 1 tháng trước.

Ngày 12-11, UBND phường Phong Điền (TP Huế) cho biết, người dân tại địa phương phát hiện một tử thi đã phân hủy, trơ xương tại một mỏ đất.

Phát hiện bộ xương người tại mỏ đất ở Huế, nghi là người mất tích khoảng 1 tháng trước. Ảnh minh họa

Trước đó, Công an phường Phong Điền tiếp nhận nguồn tin của ông Hoàng Công Sơn (56 tuổi, trú tổ dân phố Khánh Mỹ, phường Phong Điền) về việc phát hiện một tử thi đang phân hủy nặng, chỉ còn bộ xương, trên người có mặc áo và quần ngắn, tại khu vực mỏ đất đang khai thác ở tổ dân phố Khánh Mỹ.

Ông Sơn nghi ngờ đây là anh trai của mình là Hoàng Công Thông (62 tuổi). Ông Thông được xác định đã đi khỏi nhà từ ngày 10-10 cho đến nay chưa về.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phong Điền đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Huế và Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 3 - Huế tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, ông Sơn đã xin nhận tử thi trên về mai táng theo phong tục.

Kết quả khám nghiệm nhận định, tử thi phân huỷ nặng trơ xương nên chưa đủ cơ sở kết luận nguyên nhân chết. Thời gian chết được nhận định là trên 20 ngày kể từ thời điểm khám nghiệm và không phát hiện tổn thương xương do ngoại lực tác động.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế tiếp tục giải quyết.