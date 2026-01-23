Lắp đặt máy sốc tim tự động tại ga Metro Bến Thành 23/01/2026 17:07

(PLO)- Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) trao tặng máy sốc tim tự động và huấn luyện cấp cứu ngừng tim cho nhân viên công ty điều hành tuyến Metro số 1 (Bến Thành).

Ngày 23-1, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) tổ chức lễ trao tặng máy khử rung tim tự động (máy sốc tim tự động) và huấn luyện cấp cứu ngừng tim cho nhân viên công ty điều hành tuyến Metro số 1.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn và thiết thực, nhằm tăng cường khả năng cấp cứu ngừng tim ngoài bệnh viện tại các không gian công cộng có mật độ người qua lại cao như nhà ga Metro.

Lễ trao tặng máy sốc tim tự động cho ga Metro số 1. Ảnh: BVCC

Theo các thống kê y khoa, ngừng tim ngoài bệnh viện là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Riêng tại Hoa Kỳ, mỗi năm, ghi nhận khoảng 300.000–400.000 trường hợp ngừng tim ngoài bệnh viện, trong đó tỉ lệ sống sót chỉ khoảng 10%. Nguyên nhân chủ yếu do không được phát hiện kịp thời, thiếu kỹ năng cấp cứu ban đầu và thiếu các thiết bị thiết yếu như máy phá rung tim tự động.

Trong chiến lược cấp cứu ngừng tim ngoài cộng đồng, máy AED được xem là thiết bị then chốt, có thể nâng tỉ lệ sống sót lên 50–70% nếu được sử dụng trong “thời gian vàng” từ 3–5 phút đầu tiên. Trong khi đó, các hệ thống cấp cứu chuyên nghiệp đôi khi khó có thể tiếp cận hiện trường đủ nhanh nếu không có thiết bị hỗ trợ sẵn sàng tại chỗ.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chia sẻ tại buổi lễ tặng máy sốc tim. Ảnh: BVCC

Với vị trí địa lý thuận lợi, cơ sở 2 của bệnh viện ngay khu vực trung tâm và gần nhà ga Metro, có khả năng nhanh chóng phối hợp tiếp cận, hỗ trợ các tình huống cấp cứu nếu xảy ra, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân khu vực trung tâm TP.

Bên cạnh việc trao tặng thiết bị, bệnh viện còn phối hợp triển khai chương trình huấn luyện cấp cứu ngoài bệnh viện cho đội ngũ nhân viên vận hành Metro, bao gồm kỹ năng hồi sinh tim phổi (CPR) và sử dụng máy AED. Đây là lực lượng tuyến đầu, có khả năng phản ứng nhanh khi xảy ra sự cố y tế tại nhà ga.

Huấn luyện cấp cứu ngoài bệnh viện cho đội ngũ nhân viên vận hành Metro. Ảnh: BVCC

“Một thiết bị chỉ thực sự phát huy giá trị khi được sử dụng đúng cách và đúng thời điểm; khi nhân viên Metro được đào tạo bài bản, hành khách sẽ an tâm hơn trong quá trình di chuyển” - BS Hải nói.

BS Hải cũng kỳ vọng sắp tới không chỉ triển khai tại các nhà ga Metro mô hình này sẽ nhân rộng tại nhiều không gian công cộng khác trên địa bàn TP góp phần xây dựng một đô thị an toàn, nhân văn và phát triển bền vững.

Tập huấn kỹ năng hồi sinh tim phổi (CPR) và sử dụng máy AED cho đội ngũ nhân viên vận hành Metro. Ảnh: BVCC

Bà Văn Thị Hữu Tâm, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1, cho biết sau hơn 14 tháng vận hành, tuyến Metro số 1 đã phục vụ hơn 23 triệu lượt hành khách, bình quân trên 56.000 lượt mỗi ngày.

Trước lưu lượng hành khách lớn, HURC1 xác định bên cạnh nhiệm vụ vận hành an toàn, thông suốt, việc tạo sự an tâm cho hành khách trong suốt hành trình là yêu cầu đặc biệt quan trọng.

Trong môi trường giao thông công cộng, đặc biệt tại các nhà ga và trên tàu, các tình huống y tế khẩn cấp có thể xảy ra bất ngờ. Những phút đầu tiên được xem là “thời gian vàng”, trong đó sự hỗ trợ kịp thời có thể quyết định khả năng cứu sống người bệnh.

“Vì vậy, việc phối hợp với các đơn vị y tế triển khai thiết bị cấp cứu và đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu cho nhân viên Metro là hoạt động thiết thực, góp phần bảo đảm an toàn cho hành khách và cộng đồng” – bà Tâm nói.