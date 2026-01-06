Ngư dân Thanh Hóa trúng đậm lộc biển đầu năm mới 2026 06/01/2026 06:10

(PLO)- Những ngày đầu năm mới 2026, dọc các làng chài ven biển Thanh Hóa, những chiếc bè mảng, thuyền nhỏ vẫn lặng lẽ rẽ sóng vươn khơi, mang theo hy vọng về một năm bội thu.

Ghi nhận của PLO tại một số làng chài ven biển như Quảng Bình, Tiên Trang, Nam Sầm Sơn cho thấy, nhịp sống lao động của ngư dân vẫn được duy trì đều đặn ngay trong những ngày Tết Dương lịch.

Tại các vùng biển bãi ngang của xứ Thanh, do chủ yếu đánh bắt gần bờ nên những chiếc bè mảng, thuyền nhỏ vẫn đều đặn ra khơi, gửi gắm mong ước về những mẻ cá đầu năm thuận lợi.

Nhiều ngư dân cho biết, thời điểm Tết Dương lịch hằng năm là lúc nhiều loài hải sản như ruốc biển, mực, ghẹ, tôm xuất hiện gần bờ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh bắt.

Trong khi đó, giá hải sản những ngày lễ thường tăng, nên dù chuyến đi biển chỉ kéo dài vài giờ đến nửa ngày vẫn là cơ hội để ngư dân tăng thêm thu nhập.

Sáng sớm, khi những bè mảng cập bờ, người già và phụ nữ đã chờ sẵn với thúng mủng trên tay để mua, phân loại hải sản, dọc bờ biển các làng chài vô cùng nhộn nhịp.

Theo ngư dân địa phương, mỗi chuyến ra khơi an toàn mang lại sự yên tâm trong ngày đầu năm mới. Mẻ cá đầu năm không chỉ có giá trị kinh tế mà còn trở thành niềm vui chung của cả xóm chài. Những mẻ cá, mẻ tôm tươi rói lấp lánh dưới nắng sớm là thành quả của chuyến biển đầu năm của ngư dân.

Dù sản lượng nhiều hay ít, mẻ lưới đầu tiên vẫn được bà con coi là lộc biển, mang lại niềm vui giản dị cho làng chài. Ngay sau khi cập bờ, hải sản được phân loại nhanh để kịp đưa ra chợ sớm.

Với ngư dân, những ngày đầu năm họ vẫn bám biển, giữ nhịp lao động bình thường.

Trao đổi với PLO, ngư dân Nguyễn Văn Hùng (xã Quảng Bình, Thanh Hóa) cho biết, những ngày đầu năm con nước thuận lợi là lý do để bà con tranh thủ ra khơi.

“Nằm bờ đồng nghĩa với mất đi cơ hội mưu sinh. Những chuyến đi biển đầu năm cũng là cách để ngư dân gửi gắm mong ước về một năm mới bình an, thuận lợi” - ông Hùng chia sẻ.