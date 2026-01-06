Ngư dân Thanh Hóa trúng đậm lộc biển đầu năm mới 2026
Bài&ảnh ĐẶNG TRUNG
(PLO)- Những ngày đầu năm mới 2026, dọc các làng chài ven biển Thanh Hóa, những chiếc bè mảng, thuyền nhỏ vẫn lặng lẽ rẽ sóng vươn khơi, mang theo hy vọng về một năm bội thu.
Ghi nhận của PLO tại một số làng chài ven biển như Quảng Bình, Tiên Trang, Nam Sầm Sơn cho thấy, nhịp sống lao động của ngư dân vẫn được duy trì đều đặn ngay trong những ngày Tết Dương lịch.
Nhiều ngư dân cho biết, thời điểm Tết Dương lịch hằng năm là lúc nhiều loài hải sản như ruốc biển, mực, ghẹ, tôm xuất hiện gần bờ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh bắt.
Theo ngư dân địa phương, mỗi chuyến ra khơi an toàn mang lại sự yên tâm trong ngày đầu năm mới. Mẻ cá đầu năm không chỉ có giá trị kinh tế mà còn trở thành niềm vui chung của cả xóm chài. Những mẻ cá, mẻ tôm tươi rói lấp lánh dưới nắng sớm là thành quả của chuyến biển đầu năm của ngư dân.