TP.HCM khởi động tuyến metro số 6, từ sân bay Tân Sơn Nhất - Phú Hữu 19/01/2026 19:29

(PLO)- Dự kiến tuyến metro số 6 (Sân bay Tân Sơn Nhất - Phú Hữu) sẽ khởi công trong năm nay và hoàn thành vào năm 2030.

Trong báo cáo kế hoạch phát triển đường sắt đô thị TP.HCM năm 2026 thông tin: Theo các quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị TP.HCM (mới) với 27 tuyến, tổng chiều dài khoảng 1.024 km.

TP.HCM chuẩn bị khởi động tuyến metro số 6, sân bay Tân Sơn Nhất - Phú Hữu.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, hiện Ban Quản lý Đường sắt đô thị đang chuẩn bị đầu tư các dự án như: Tuyến TP mới Bình Dương – Suối Tiên; Tuyến TP Thủ Dầu Một – TP.HCM và giai đoạn 1 tuyến metro số 6 - đoạn từ sân bay Tân Sơn Nhất tới Phú Hữu (quận 9 cũ). Các dự án trên sẽ khởi công 2026, hoàn thành 2030.

Ngoài ra, UBND TP đang giao Tổng Công ty Becamex nghiên cứu tuyến đường sắt Chơn Thành – Bàu Bàng – Cái Mép (thuộc tuyến đường sắt TP.HCM – Lộc Ninh và tuyến đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu). Đồng thời giao Tập đoàn Sovico khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến metro số 4 (Đông Thạnh – Hiệp Phước) bằng vốn tự có trong 12 tháng; Tập đoàn Masterise đang khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến metro số 3 (An Hạ – Hiệp Bình Phước) bằng vốn tự có trong 12 tháng.

TP sẽ rà soát các quỹ đất, lập danh sách, chuẩn hóa các hồ sơ pháp lý khu đất dự kiến để thực hiện các dự án đầu tư cho các tuyến đường sắt; Xây dựng phương án tổ chức tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án đường sắt phù hợp theo kế hoạch, lộ trình đầu tư.