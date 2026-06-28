Tây Ninh: Dừng thi công tượng ‘Nữ thần Khai phóng’ 28/06/2026 13:00

(PLO)- Công trình tượng cảnh quan “Nữ thần Khai phóng” tại Khu đô thị E.City Tân Đức bị yêu cầu dừng thi công do chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Ngày 28-6, UBND xã Đức Hòa (Tây Ninh) cho biết đã giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan và Ban Quản lý ấp 3A kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính về xây dựng đối với công trình tượng cảnh quan mang tên “Nữ thần Khai phóng” tại Khu đô thị E.City Tân Đức.

Công trình tượng “Nữ thần Khai phóng” tại Khu đô thị E.City Tân Đức được che chắn và dừng thi công sau khi cơ quan chức năng kiểm tra. Ảnh: TT

Công trình bị yêu cầu dừng thi công do chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý và xây dựng không phù hợp quy hoạch đã được phê duyệt.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng xác định chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo đã triển khai nhiều hạng mục gồm hồ chứa nước ngầm, nhà kỹ thuật 4 tầng và tượng cảnh quan bằng bê tông cao khoảng 9,1 m tại khu vực ấp 3A, xã Đức Hòa.

Công trình tượng “Nữ thần Khai phóng” tại Khu đô thị E.City Tân Đức cao hơn 9 m tại E.City Tân Đức bị yêu cầu ngừng thi công. Ảnh: MXH

Tại thời điểm kiểm tra, phần bên ngoài công trình cơ bản đã hoàn thiện, bên trong vẫn chưa hoàn thiện. Khu vực xây dựng tượng hiện được che chắn và đã ngừng thi công.

Theo hồ sơ rà soát, ngày 16-4-2026, Phòng Kinh tế xã đã kiểm tra hiện trạng, lập biên bản yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo dừng thi công và cung cấp các hồ sơ pháp lý liên quan. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa thực hiện yêu cầu này.

Tiếp đó, ngày 29-4-2026, UBND xã tổ chức cuộc họp với chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan, tiếp tục yêu cầu dừng thi công và bổ sung đầy đủ hồ sơ pháp lý.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ thiết kế xây dựng, cơ quan chức năng xác định công trình tượng đài trong dự án Khu đô thị E.City Tân Đức chưa thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng, không có giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp, đồng thời chưa có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa đối với quy mô và sự cần thiết của việc xây dựng công trình tượng đài. Vì vậy, công trình bị yêu cầu xử lý theo đúng quy định của pháp luật.